八達通推Android版支援大多機型　無須解鎖付款　設迎新優惠$100

八達通卡有限公司今日（12日）宣布正式推出Android版八達通，支援大部分香港特約零售商出售的 Android 12 或以上或 EMUI 13 或以上的手機型。用戶透過卡轉移功能，可將實體八達通卡轉移至Android手機，之後無須解鎖手機或開啟任何應用程式，便可在19萬個八達通的交通及零售等支付點付款。新用戶新增全新Android版八達通，或將實體八達通轉移至Android版八達通，可獲得100元迎新優惠。



八達通卡有限公司今日（12日）宣布，正式推出Android版八達通。

八達通卡有限公司今日（12日）宣布，正式推出Android版八達通。（資料圖片）

已有14萬名用戶試用 最高可儲值3千元

Android版八達通支援大部分由香港特約零售商出售的Android 12或以上或EMUI 13或以上的手機型號，用家亦可隨時將Android版八達通由現有的Android手機轉移至相同或其他品牌的Android手機。

Android版八達通計劃於去年3月開放予特選八達通客戶參與，目前約有14萬名用戶已開通Android版八達通。由8月12日起，所有Android客戶均可透過八達通App加入新Android版八達通或轉移實體八達通至Android版八達通。Android版八達通如實體八達通一樣，最高儲值額為3,000港元。

如何開通Android版八達通

．下載並開啟最新版本的八達通App

．於「管理八達通」內點選Android版八達通卡面下的 「+」號

．選擇「轉移實體八達通至Android 版八達通」

．細閱轉移實體八達通前的注意事項並點選「下一步」

．輸入實體八達通資料作認證及拍卡，便可成功開通Android 版八達通



開通後檢查NFC設定，如果是三星裝置用戶，須把預設付款應用程式設定為「Google Pay / Google 錢包」或「Android 作業系統」，華為裝置則須設定為「八達通」；再點選「新增至Google 錢包」將Android 版八達通加至Google 錢包，便可把Android 版八達通加入至Google 錢包。

八達通消費業務及產品部總監葉勁生表示，Android版八達通是全球首批以主機卡模擬技術基礎開發，並毋須開啟螢幕已可用的電子支付功能之一。（資料圖片）

八達通：冀每個香港人手機都有手機八達通

八達通消費業務及產品部總監葉勁生表示，Android版八達通是全球首批以主機卡模擬（Host Card Emulation/HCE）技術基礎開發，並毋須開啟螢幕已可用的電子支付功能之一。由於Android擁有多家手機製造商和多樣化的配置，因此選擇採用基於軟體的HCE技術，以確保客戶能夠在各種設備上無縫、快速、安全且可靠地使用八達通，希望每個香港人的手機都有手機八達通。

暫需保留實體八達通以使用門禁功能

八達通公司表示，由於部分大廈門禁系統的讀卡器正進行更新，或未能支援Android版八達通，提醒客戶保留實體八達通以使用門禁功能，及在轉移八達通前查看已支援Android 版八達通的大廈名單。

八達通公司早前特別為Android版八達通用戶免費送上專屬手機八達通卡面；而新用戶現在新增全新Android版八達通，或將實體八達通轉移至Android版八達通，更可獲得100元迎新優惠。