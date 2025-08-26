「消除貪污」列全球前十　林定國：反貪世代傳承，成港人「基因」

香港大律師公會及世界正義工程（World Justice Project，WJP）今日（26日）舉辦有關亞太區及香港反貪與法治的國際會議。律政司司長林定國表示，自2015年起，香港在WJP「法治指數」中「消除貪污」一項，一直位列全球頭10名，足見本港在廉潔與法治建設上的國際地位與貢獻。



林定國表示，香港蛻變為全球最廉潔的地區之一，歸因於三大要素，最重要的一項是社會中的反貪文化，年長一輩對往日「貪污處處」的切身記憶，凝聚成世代傳承的「貪污零容忍」價值觀，反貪成為香港人「基因」的一部份。



重提許仕仁貪污案作例子

林定國表示，香港由上世紀六、七十年代深受貪污困擾，短短數十年間蛻變為全球最廉潔的地區之一，成功歸因於三大要素。第一，在法律制度方面，他認為1971 年實施的《防止賄賂條例》是重要里程碑，訂定了「管有來歷不明的財產」等新罪行，並賦予執法機關廣泛的調查權力。此外，他表示普通法下的案例也是反貪利器。在前政務司司長許仕仁案中，終審法院確認「公職人員行為失當罪」涵蓋索受或收受利益。

林定國指，成立廉政公署是反貪分水嶺。（林定國Facebook）

林定國：成立廉政公署是反貪歷程的分水嶺

第二，在執法及司法層面，廉政公署、證監會，以及香港法院均發揮舉足輕重的作用。林定國指，1974 年成立的廉政公署是香港反貪歷程的分水嶺，廉政專員僅向行政長官負責，確保其獨立性。證監會是獨立法定機構，積極打擊金融舞弊與市場操縱。司法機構則透過重要判例不斷發展相關法理，確保法律公平公正地應用。

他認為最重要的是第三個因素——社會中的反貪文化，年長一輩對往日「貪污處處」的切身記憶，凝聚成世代傳承的「貪污零容忍」價值觀。