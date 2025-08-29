哥爾夫樂童行邀基層家庭訪粉嶺球場　支援計劃4年惠及近2000戶

「領展香港高爾夫球公開賽」和全運會高球項目下季將於粉嶺球場盛大舉辦。香港哥爾夫球會與樂群社會服務處於大賽之前，邀請參與「哥爾夫樂童行–家庭支援計劃」的多個家庭，到粉嶺球場體驗高球和參觀蝴蝶園，在有百年歷史的球場共享高球樂。



姚小朋友（前）與媽媽第一次打高球，在教練指導下學習揮桿動作，覺得很有成功感。（香港哥爾夫球會提供圖片）

由球會贊助的「哥爾夫樂童行——家庭支援計劃」今年踏入第四年，透過樂群向有需要的學童提供現金津貼支援及身心健康支援活動，包括到訪粉嶺球場參加高球體驗及導賞活動、哥爾夫球培訓課程及師友計劃等。計劃推出至今已有近2,000戶家庭受惠。

參加這次參觀的家庭不少都是首次接觸高爾夫球，也有曾經參加過高球體驗活動的「小球迷」。他們不但可一嘗高球樂趣，也到了蝴蝶園打卡留念，在球場度過了愉快充實的一天。

其中，姚小朋友與媽媽今日首次踏足球場，在球會安排的教練指導下學習揮桿動作。姚太表示，平日接觸高球的機會不多，今次能親身體驗實在難得，希望讓小朋友多嘗試不同運動，發掘潛能。

樂群社會服務處總幹事黃萬成表示，「哥爾夫樂童行–家庭支援計劃」除了提供財政支援，更重要的是為孩子們打開眼界，創造改變的契機。（香港哥爾夫球會提供圖片）

為孩子打開眼界 創造改變契機

樂群社會服務處總幹事黃萬成表示，基層學童普遍面對生活與學習資源匱乏的困境，如學童有特殊學習需要，更會令家庭壓力百上加斤，該計劃不但在財政上為他們提供實質支援，更重要的是為孩子們打開眼界，創造改變的契機。

他又稱，高爾夫球是一項講求專注、耐性與禮儀的運動，有助改善專注力不足的情況，也對小朋友的身心靈發展尤為有益。此外，球場有很漂亮的大自然風景和古蹟，對小朋友與家長而言，都是一項減壓放鬆的活動。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，球會一直致力服務社會，透過與樂群舉辦的一系列有益身心活動，讓球會能將高爾夫球的正能量帶到全港各區，也吸引大家來到親身體驗粉嶺球場的魅力。球會期望未來有更多人能接觸，並投入這項有益身心的運動。