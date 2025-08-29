修頓不達標　香港金牛季後賽主場又轉深圳　香港缺場何敬康嘆無奈

以香港作為基地的職業籃球隊香港金牛今季全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽穩佔榜首，打入季後賽。惟球隊早前接獲中國籃協通知，表示灣仔修頓球場籃框與底線距離不足2米，未符NBL規格，球隊不可於修頓場館出戰季後賽主場賽事。



立法會議員何敬康指，本港只有3個場館符合國際水平賽事要求，當中荃灣體育館未能容納大量觀眾，紅館早前又改為演唱會優先，意味既合規格又具商業價值場所，啟德體藝館料成「唯一希望」。何敬康建議啟德體藝館制定「主場優先政策」，讓主場球隊優先訂場，又認為可將大球場改建成符合國際賽事要求的場館。



本地職業籃球隊香港金牛指，早前接獲中國籃協通知，表示修頓球場籃框與底線距離不足2米，未符NBL規格，球隊不可於修頓場館出戰季後賽主場賽事。(香港金牛Facebook)

季後賽強度增加 曾另覓場地惟檔期未能配合

中國籃協自2025年起規定，所有職業比賽的籃框與底線距離至少2米，以減低球員受傷風險。球會指出，中國籃協理解香港情況特殊，短時間難以覓得合適場地，故特別通融球隊常規賽可繼續於修頓場館作為主場，惟季後賽強度增加，考慮到球員安全為大前題下，必須另覓場地作賽。

文化體育及旅遊局回覆查詢指，今年7月獲悉香港金牛需另找場地後已立即提供協助。香港金牛指，由於時間緊迫，場地檔期未能配合，四強賽事將移師至深圳福田體育公園體育館舉行，球會亦會安排跨境大巴接送球迷來往；不過9月中的兩場季後賽總決賽已安排在啟德體藝館舉行。

何敬康（資料圖片／黃浩謙攝）

港僅3場館合符規格 何敬康料啟德體藝館成「唯一希望」

對於未能在香港主場作賽，立法會議員何敬康表示無奈，因為以往修頓球場是主場賽事的場館，沒料改制後未能符合場地規格，加上時間倉卒難另覓新場，移師深圳舉行是「無辦法之中的辦法」。

他指現時本港只有3個場館符合國際水平賽事要求，分別為紅館、啟德體藝館及荃灣體育館。不過荃灣體育館未能容納大規模觀眾，而康文署早前亦宣布將紅館改為演唱會優先，意味既合規格又具商業價值的場所，只剩下啟德體藝館成「唯一希望」。

何提出三項改善建議，其一是球隊「超前部署」，預早知道主場賽程；其二是啟德體藝館制定「主場優先政策」，讓主場球隊優先訂場；其三是將大球場改建成符合國際賽事要求的場館，並由馬會出資籌建，因為政府面臨財赤，而馬會未來將有籃球博彩的龐大收益，應推動籃球發展。

本地職業籃球隊香港金牛指，早前接獲中國籃協通知，表示修頓球場籃框與底線距離不足2米，未符NBL規格，球隊不可於修頓場館出戰季後賽主場賽事。(香港金牛Facebook)

季後賽總決賽兩場主場賽事啟德舉行 第5場主場移師深圳

今年季後賽及總決賽均採5場3勝制，季後賽首圈香港金牛對陣石家莊翔藍，其中兩場主場賽事分別於9月2日及4日在深圳舉行。至於季後賽總決賽，兩場主場賽事分別於9月17日及19日在啟德體藝館舉行，如有第5場主場賽事，卻安排在深圳舉行。