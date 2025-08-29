香港金牛主場賽移師深圳　港僅3場館符國際賽要求　總經理嘆缺場

以香港作為基地的職業籃球隊香港金牛今季全國男子籃球聯賽（NBL）打入季後賽，惟因灣仔修頓球場籃框與底線距離不足2米，未符NBL規格，球隊不可於修頓場館出戰季後賽主場賽事，須移師深圳福田體育公園體育館舉行。



立法會議員何敬康指，現時本港只有3個場館符合高水平國際賽要求，當中荃灣體育館未能容納大規模觀眾，而康文署早前亦宣布將紅館改為演唱會優先，料啟德體藝館成「唯一希望」。香港金牛總經理孫欣偉慨暵，本港體育場地嚴重不足，並重申國際賽場地須更大空間保障球員安全。



本地職業籃球隊香港金牛指，早前接獲中國籃協通知，表示修頓球場籃框與底線距離不足2米，未符NBL規格，球隊不可於修頓場館出戰季後賽主場賽事。(香港金牛Facebook)

港僅3場館符合高水平國際賽要求

中國籃協自2025年起規定，所有職業比賽的籃框與底線距離至少2米，以減低球員受傷風險。（見另稿）立法會議員何敬康表示，現時本港只有3個場館符合高水平國際賽要求，分別為紅館、啟德體藝館及荃灣體育館。不過，荃灣體育館未能容納大規模觀眾，而康文署早前亦宣布將紅館改為演唱會優先，意味既合規格又具商業價值的場所，啟德體藝館料成「唯一希望」。

修頓非首次不符國際規格

翻查資料，修頓場館並非首次因不符合國際規格而未能成為主場。近年FIBA亞洲盃籃球賽，在港舉行的賽事均在荃灣體育館進行，而非修頓場館。籃總永遠榮譽會長陳瑞添2019年受訪時透露，FIBA視察過後認為修頓場館不合規格。

為何未能在修頓作賽會引起如此大迴響？何敬康指，以往修頓球場是主場賽事的場館。香港金牛總經理孫欣偉（Leo）亦說，港隊早前在修頓場館作賽時「一場都沒有輸」，料因受香港球迷支持，相信今次賽事移師深圳對球隊有一定影響，形容是「大家都不想看到的」。

香港金牛：國際賽須更大空間保障球員安全

孫欣偉說，國際聯賽須在「精英」級場地進行，包括籃框與底線距離至少2米、籃球場兩邊緩衝區界線與觀眾席距離亦須至少2米。他說過往曾因空間不足導致運動員受傷，現時運動員身型愈來愈高大，比賽亦較以往激烈，故需更大的空間保障球員安全。

修頓球場籃框與底線距離不足2米，未符NBL規格。孫欣偉憶述，中國籃協今年檢查修頓場館時，發現籃框與底線只有80公分，其後經改裝伸延至1米，中國籃協方「勉強允許」球隊常規賽在修頓場館作為主場。被問未來會否調整修頓場館的設計，以符合國際賽事要求？孫欣偉指正聯同場館及內地相關單位，探討改造的可能性。

香港是亞洲盛事之都，便需要更多國際高水平的比賽，如果沒有合適的場館，何從去談「盛事之都」呢？ 香港金牛總經理孫欣偉

嘆香港體育場地嚴重不足

他慨嘆香港的體育場地嚴重不足，其他運動如網球亦因缺乏合規格場地，無法承辦國際高水平比賽。他另提及各球隊現時須提早一年預訂比賽場地，惟國際賽的賽程通常提早兩、三個月才落實及公布，增加訂場的難度。他又指，內地大城市如北京、上海等地，各有至少三座可容納萬人的體育館，符合國際規格的場館則有更多，他建議在香港增設多用途體育館，並讓參與國際賽的球隊可以優先預訂主場。