尚苑中菜廳請外勞後炒本地工人　勞工處查明屬實　禁申請外勞兩年

補充勞工優化計劃推出近兩年，勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時表示至今收到190宗懷疑僱主聘用外勞後解僱本地員工投訴。勞工處今日（29日）宣布對尚苑宴會廳有限公司經營尚苑中菜廳施加行政制裁，禁其申請輸入外勞兩年。勞工處指，早前接獲投訴，指該公司經優化計劃聘用輸入勞工後解僱本地工人。經調查後，勞工處確定該公司違反優化計劃的規定，故此施加行政制裁。



勞工處今日宣布，對尚苑宴會廳有限公司經營尚苑中菜廳施加行政制裁，由本月27日起撤銷給予該公司就「補充勞工優化計劃」輸入勞工的原則性批准及拒絕處理其在隨後兩年提交的輸入勞工申請。

勞工處重申優化計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。

勞工處發言人提醒，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用本地勞工。如需裁員，僱主必須先裁減輸入勞工。