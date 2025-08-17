高德黑工司機｜18同款車車隊 警再拘港、內地女 同案共7人被捕
市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士來港駕車賺錢做「黑工」。警方一周內破獲兩個涉及網約車平台「高德打車」的黑工司機集團，其中一個犯罪集團以同一地址登記了18部同款同型號混能車，與司機五五分帳。經過進一步調查，警方昨日（8月16日）下午在落馬洲區拘捕多一名46歲本地女子及一名36歲內地女子，懷疑與案有關。
被捕的46歲本地女子涉嫌「串謀詐騙」、「協助及教唆違反逗留條件」及「容許駕駛或使用汽車而作出租或酬載客用途」；該名36歲持雙程證來港的內地女子亦涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），現正被扣留調查。
警方發現兩宗發生在大埔及九龍西的「黑工司機」案件涉及同一犯罪集團，集團招攬內地司機以旅客身份來港，為其在港登記駕駛執照後，提供私家車及網約車平台帳戶供他營運，集團與司機五五分帳。新界北總區刑事總部重案組早前拘捕2名內地司機，以及3名相信為集團成員的本地男女，有成員以同一地址登記了18部同款同型號混能車，猶如「車隊」。
連同昨日拘捕的兩名女子，同案共有7人被捕。
2名被捕內地司機（年齡分別為41及50歲）被控以載客取酬、違反逗留條件、駕駛時沒有第三者保險，早前已進入司法程序。
至於過去在落馬洲、屯門拘捕2本地男子（年齡分別為40及65歲）及1名43歲本地女子的集團成員，涉嫌「串謀詐騙」 、「洗黑錢」、「協助及教唆違反逗留條件」，現被扣查。
警方強調，串謀詐騙及洗黑錢為非常嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年，而洗黑錢最高罰款為港幣500萬元。
