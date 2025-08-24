高德網約車黑工｜警天水圍及落馬洲再拘兩內地男　累計3人落網

早前有市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士來港駕車賺錢做「黑工」，引起社會關注。一名53歲男子涉嫌將個人資料交予詐騙集團登記網約車戶口，該戶口被內地黑工使用載客取酬。警方本月13日以串謀詐騙拘捕該名男子，並追緝另外3人。



今日（24日）警方表示，新界南總區重案組經進一步調查，於本月18日及昨日（23日）分別於落馬洲區及天水圍區拘捕與案有關的兩名男子。一名46歲內地男子涉嫌「串謀詐騙」被捕，現已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。另外，一名32歲內地男子則涉嫌「串謀詐騙」、「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「違反逗留條件」被捕，現正被扣留調查。



事主最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題。（受訪者提供影片截圖）

案情指8月11日下午一名報案人透過網約車平台在荃灣叫車，發現接單司機對路線異常不熟悉，只能以普通話對答，經查問下司機承認非香港身入證持有人，由於懷疑司機是非法勞工，所以下車後在網上向警方報案。

案件交由新界南總區交通部及刑事部調查，發現事件牽涉一個詐騙集團在背後操縱。首先要成為網約車司機，需要在網約車平台掛鉤的一些個別服務供應商，在網上作戶口登記。

此詐騙集團通過不同人士開設網上戶口，安排不同司機接單載客取酬，而司機是否合資格人士無從稽考，集團從中賺佣獲利。新界南總區人員於8月13日晚上採取執法行動，以「串謀詐騙」罪名拘捕了一名報稱職業為司機53歲本地男子。調查顯示，被捕人在較早時間將自己的個人資料提供予詐騙集團登記網約車司機戶口，同一時間，他亦有使用由詐騙集團安排的其他網約車司機戶口載客取酬。該名男子現正被警方扣留調查。

警方相信詐騙集團運作約兩個月，通緝涉案詐騙集團3名人士，包括一名骨幹成員，相信他負責招攬成員提供個人資料登記戶口、安排車輛及司機，並且收取佣金，以及一名懷疑非本地人的涉案司機和一名車輛登記車主。

集團牽涉中港兩地人士，部分人經網上社交媒體招攬，亦有經朋友介紹，收入等金額數目仍有待調查。警方會繼續向涉事的網約車平台及服務供應商進行調查，找出其他影子戶口及車輛去向，並且會繼續追查其他與案有關的詐騙集團成員。至今日，警方公布再拘捕兩人。