43歲長期病患女子染侵入性乙型流感嗜血桿菌　致肺炎及敗血症命危

衞生署衞生防護中心今日（29日）表示，正調查一宗43歲長期病患女子感染侵入性乙型流感嗜血桿菌的個案，病者自本月22日起出現發燒、咳嗽及呼吸困難，翌日到廣華醫院求診留醫，目前情況危殆，臨床診斷為肺炎及敗血症。中心呼籲市民保持良好個人衞生，特別是手部衞生。



衞生署衞生防護中心今日（29日）表示，正調查一宗侵入性乙型流感嗜血桿菌感染個案，病者為一名有長期病患的43歲女子。她於上周五（22日）起出現發燒、咳嗽及呼吸困難，翌日（23日）到廣華醫院急症室求醫並入院接受治療，現時情況危殆。她的血液及痰樣本經化驗後，均證實對乙型流感嗜血桿菌呈陽性反應，臨床診斷為肺炎及敗血症。

調查顯示，病人最近沒有外遊，她的兩名密切接觸者出現輕微呼吸道病徵，已建議他們盡快求醫。中心的調查仍在繼續。

中心總監徐樂堅醫生表示，侵入性乙型流感嗜血桿菌感染自2008年7月起列為法定須呈報傳染病，最常見的臨床病徵為腦膜炎，細菌入血也經常同時出現。這種疾病亦可影響身體多個部位，例如肺、會厭（喉嚨的上部）、關節及骨骼。病人需盡快接受抗生素治療。

徐樂堅續指，乙型流感嗜血桿菌感染可透過接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。若出現持續發燒、舉動異常和情況惡化，或對病情有懷疑，應立即求診。

市民應注意個人衞生，並採取以下預防措施：



保持雙手清潔，並用正確的方法潔手；



雙手被呼吸道分泌物弄污後（例如打噴嚏或咳嗽後）應立即洗手；



打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，並妥善清理鼻水和痰涎；



不要與別人共用餐具。餐具用後必須徹底清洗乾淨；



如有不適，避免前往人多擠迫的地方；及



現時有可有效預防乙型流感嗜血桿菌的疫苗，市民可徵詢醫護人員，保障個人健康。

