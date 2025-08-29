尚苑中菜廳請外勞炒本地工　店長否認指控　僅稱曾替換管理層職級

勞工處今日（29日）宣布對尚苑宴會廳有限公司經營尚苑中菜廳（尚苑）施加行政制裁，禁其申請輸入外勞兩年。尚苑店長今午受訪時否認「請外勞、炒本地工」，指該店所聘用的外勞全為前線基層員工，與替換的管理層員工職位不同。店長又透露，勞工處自今年6月曾到訪查問外勞聘用情況後，便沒再與他們聯絡，形容今次是處方單方面的決定，認為處方欠清晰指引予僱主跟從，公司稍後將再要求約見勞工處會談。



就勞工處今日宣布對尚苑宴會廳有限公司經營尚苑中菜廳（尚苑）施加行政制裁，禁其申請輸入外勞兩年，令尚苑成為首宗被罰個案，該店一名不願具名的店長今午受訪時指，公司共申請了15個外勞名額，其中11名外勞正在該店工作，當中兩人因不適合而需替換；另有4名外勞配額正在等候有關當局批出工作許可。

店長解畫指早前被替換員工屬管理層 非以外勞取代本地工

他稱不清楚今次是否有員工向勞工處投訴，而正在上班的11名外勞員工，全部屬基層，除一人在燒味部、一人在點心部外，其餘均為前線員工，負責傳菜、收拾餐桌等。至於該店早前替換的是管理層人員，其中一人屬人事部，另一人為店長職級。他認為勞工處不應將兩者混為一談，因他們的職務及薪酬等並不對等，亦不涉及低價聘請外勞，以取代較高職位、薪金的本地勞工。

店長批勞工處無清晰指引予僱主 難評處方決定：公唔公平我唔知

他續說，勞工處曾在今年6月時到過尚苑中菜廳調查外勞聘用、工作及薪酬情況，然後直至今天突然單方面宣布行政制裁尚苑。對於處方的決定，他表示「公唔公平我唔知」，但認為處方可在作出決定前向餐廳了解清楚事件，或先與餐廳溝通，加上處方在無清晰指引下，突然以「執法者」身份作出制裁，做法令人費解。

他又指處方今次決定或會影響其他僱主申請聘用外勞的信心，「搞到大家都唔開心」。被問到今次制裁有何影響及將如何跟進，該名店長指對餐廳沒太大影響，「都係照咁樣做」，將與餐廳負責人溝通後約見勞工處。