尚苑中菜廳請外勞炒本地工　孫玉菡：證據清晰　其餘外勞准續工作

位於尖沙咀的尚苑中菜廳輸入外勞後違規解僱本地工人，勞工處宣布行政制裁，禁止該公司申請輸入外勞兩年。勞工及福利局長孫玉菡指，個案有清晰證據，該公司現時有11名外勞在港，他們獲容許繼續工作，餘下4個未使用的配額則已失效。



勞工處今日（29日）宣布對尚苑宴會廳有限公司經營尚苑中菜廳施加行政制裁，禁其申請輸入外勞兩年。(吳美松攝)

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／王海圖攝）

11名到港外勞准繼續工作 4個未使用配額已失效

勞工及福利局長孫玉菡指今日（29日）出席活動後表示，處方曾讓尚苑中菜廳的僱主提供申述，最終認為有清晰證據顯示，該公司聘請外勞後解僱本地勞工，屬嚴重犯規。他透露，該公司獲批15個輸入外勞配額，目前已有11名外勞已在港，他們獲容許繼續工作，但若有關外勞離職，配額將立刻失效；餘下4個未使用的配額則已失效。另外，該僱主未來兩年提交的輸入勞工申請將會被拒。

孫玉菡認為，對涉事僱主來說，懲罰已有足夠阻嚇性，希望發放清晰訊息，計劃要保障本地工人優先就業，若僱主有違規，當局一定會實施行政制裁。他又稱，如果投訴人有任何工資等方面的勞工問題，當局會確保其按《僱傭條例》，獲得應有的保障。