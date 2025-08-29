公德地盤嘉許計劃66工地獲獎　發展局常秘引《論語》提醒安全文化

由發展局和建造業議會合辦的第31屆「公德地盤嘉許計劃」頒獎典禮今（29日）舉行，表揚多個安全表現卓越的建造業承建商、工地監督團隊、項目領導、前線工地監工和工友。今年參與嘉許計劃的公私營建築工地超過400個，共66個工地獲獎。



發展局常任秘書長（工務）劉俊傑在典禮致辭時重申發展局局長甯漢豪早前以《論語》提及的「智、仁、勇」三種修養，透過擁抱科技、懷着關愛的心和勇於承擔責任，推動工地安全。

劉俊傑強調，政府對工地安全的立場是鮮明和堅定的，將工地安全放在最重要的位置，而工地安全是建造業界所有人的共同責任。他呼籲業界培養良好的工地安全文化，強化「工地安全，人人有責，各司其職」的意識，又指業界要在傳統的安全管理措施的基礎上，引入創新科技應對當前工地安全的挑戰。

建造業議會主席何安誠指，建造業承擔弘揚「工匠精神」的重要使命。他鼓勵業界以推動公德地盤文化為己任，提升關愛文化，工友之間互相幫助、互相照應，堅守專業操守，追求卓越品質，培養良好施工習慣，履行安全責任。