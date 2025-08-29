馬會董事局換屆　廖長江接任新一屆主席　袁國強及羅碩瀚獲選董事

香港賽馬會今日（29日）舉行周年大會，會後由新一屆董事局選出廖長江為2025/26年度主席，同時選出黃嘉純為副主席。廖長江接替利子厚出任新一屆馬會主席。出任馬會董事19年的利子厚於過去3年擔任主席一職，已於今次周年大會完結後離任馬會董事局。



立法會議員廖長江今日（29日）獲選馬會新任主席。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

遴選會員今日（29日）亦選出兩位新任董事填補利子厚，以及不尋求連任馬會的楊紹信騰出的空缺。獲選董事為袁國強及羅碩瀚，任期分別由2025/26年度起為期兩年，以及由2025/26年度起為期3年。同時，輪值引退馬會董事的廖長江、韋安祖及胡家驃則獲選連任，任期由2025/26年度起各3年。

馬會前任主席利子厚。（資料圖片 / 馬會提供圖片）

新任主席廖長江在會後感謝前主席利子厚對馬會貢獻良多，稱其任內展現穩健領導才能，帶領馬會於疫情後迎接轉變，並以堅韌不屈的精神應對種種挑戰，確保馬會堅守致力建設更美好社會的宗旨。廖亦表示，利子厚為馬會奠定了堅實的基礎，讓馬會處於有史以來最佳的發展勢頭，於未來實現不同的策略目標。

對於馬會未來發展，廖長江表示，馬會的世界級賽馬和娛樂活動，正吸引越來越多來自香港、內地及海外的馬迷和支持者。與此同時，粵港澳大灣區的馬產業無疑亦蘊藏巨大的發展潛力。「馬會將一如既往，繼續履行致力建設更美好社會的宗旨。」