工程界不乏「精益求精」　上司多溝通維持友善工作環境至為重要

許多居於國際大都會的城市人精神壓力相當大，尤其不少上班族面對上司的嚴謹要求，可能成為其中主要的工作壓力來源。多年來屬工程界一份子的筆者，對業內工作壓力之大感受特別深，根據筆者的多年觀察及非正式統計，其實工程界管理層不少人邏輯思維甚強，對細節關注度極高，因此行內不難遇上要求「精益求精」，甚或具「強迫症」徵狀的上司，加上工程因不同因素不時出現趕工及人手短缺等情況，業界的情緒健康不容忽視。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



在種種外在環境影響下而要面對資金流下降、人手短缺以及追趕落後工期等，令業界人士長期在高壓下工作容易出現焦慮情況。

上文曾提及工程界的精神健康問題，尤其來自上司的壓力特別容易成為引發情緒問題的根源。筆者與早前與不少行家亦有相關討論，大家均不約而同提到，如覺得上司指令不清晰、提出無理要求及雙方溝通不良等均是職場間常見的情況，也許不少打工仔們亦可能面對這些狀況。

工程界別的管理層或主管，大多都是工程師，儘管他們在邏輯思維和解決問題方面有優勢，但在其專業特質、工作需求和心理因素的結合下，據了解工程師容易因此對事精益求益而導致具強迫症（Obsessive Compulsive Disorder）或 OCD 的特質。工程師經過培訓，高度關注細節而更專注於精度，例如要確保設計符合安全標準，這種特徵在過度活躍時，可能會轉變為對「完美」的痴迷或對錯過關鍵細節的非理性恐懼，包括擔心疏忽可能導致災難性失敗。

醫療機構提出的「自我關懷。靜觀」心理健康推廣指引，指出自我關懷可以幫助我們啟動副交感神經，協助我們休息和重整狀態(醫管局截圖）。

此外，工程師們的工作通常涉及減輕風險，如確保結構完整性、系統可靠性，因此而對風險高度厭惡，這可能會升級為對「如果」(What If)場景的過度恐懼，據說這正正是在強迫症中很常見的情況，如會對任務是否能正確地完成持續懷疑。面對種種高風險的工程，例如工程師經常處理可能引致嚴重後果的項目，包括涉及公共安全、嚴重財務損失等等，這種壓力會助長焦慮和令強迫症徵狀產生，從而導致強迫性檢查或複雜化程序來「預防災難」。同時因為許多工程角色涉及重複性工作，這可以促使這種重複行為正常化，使其更難被識別出問題來。

當局推動的「新工程合約」令各方以積極協作，在指定時限內攜手解決合約問題，避免工程項目出現延誤或超支，可舒緩工程業內人士過往出現的壓力 (建築業議會截圖）。

不過，要應對這些工作帶來的焦慮，筆者倒認為工程師其實亦已具處理這些問題的技能，如較懂得將問題具體化及數據化，除有助解決工作的上難題，亦是應對上司的優勢，但當然要掌握其中的一些竅門。例如，我們能將模糊的指令量化，為上司提供更清晰的指標，甚至將工程進度視覺化，令上司或老闆更能掌握工程進度。即使上司的指令真的難以達到，亦可透過提出反建議、替代方案，甚至分階段交付去回應上司訴求，透過進行技術可行性分析等去化解，讓同樣具備邏輯思維的對方或許能「知難而退」。

此外，工程界因不少外在情況，例如在地緣政治及疫後全球經濟未能完全復蘇而要面對資金流下降與及業內人手短缺等問題，以及需要追趕落後工期的期限等；近年工業意外亦有發生，一旦施工期間失卻預算，不難想像會令意外增加，有機會引起工業傷亡，這亦變相令業界人士長期在高壓下工作，較容易出現焦慮情況，此舉並不健康。

因此，在相對高壓工作環境下，若發覺自身開始有問題的話，相關工程界的從業者應該積極尋求不同的心理健康的支持與輔導，並嘗試在職場營造一個良好的溝通互動，以減少來自上司和工作環境的壓力。在個人修為方面，可參考有醫療機構提出的心理健康推廣指引，稱為「自我關懷·靜觀」，指出自我關懷可以幫助我們啟動副交感神經（parasympathetic nervous system)，協助我們休息和重整狀態。在日常生活中自我關懷可做的活動包括，留意自己當下身、心、社、靈的需要，可在日常生活中為自己送上善意，例如健康的飲食、做運動、聽音樂或看看電影等。

強迫症的徵狀主要有「難以擺脫的念頭」及「難以抗拒的行為」等（醫管局九龍中聯網截圖）。

同時，改善企業文化亦十分重要，鼓勵開放的交流和合理的工作要求，讓每位員工都能在健康的氛圍中發揮潛力，如此才能真正實現工作與生活的平衡，提升員工工作滿足感與整體工作效能。據知有關當局亦將加大提供醫療、教育、社協作服務，促進市民精神健康，包括提升社會對精神健康的關注，鼓勵各機構參與精神健康職場作出推廣。而工程部門當局就「新工程合約」所提倡合約各方以積極協作的態度，在指定時限內攜手解決合約問題，達致雙贏，促使合約各方適時處理合約問題，有助避免工程項目出現延誤或超支，從而亦可大大舒緩這些工程業內過往出現到的壓力。

總體而言，專家指出精神健康不單是個「個人的事」，而是確保家庭和諧和社會發展的共同基石。它需要我們從認知上打破「精神問題」即等於「軟弱」的偏見，從行動上構建「預防、干預、支持」的完整應對，希望可讓每個人的生命都能活在健康的心理狀態中，既成為更好的自己，也為社會注入有溫度的力量。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

