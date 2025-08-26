胡鴻烈設靈｜行政長官李家超等獻花牌 中央統戰部追思集內發唁電
撰文：董素琛
出版：更新：
樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈於7月27日逝世，享年105歲，家屬及校方今（26日）在北角香港殯儀館設靈。靈堂前方及左右兩側放滿了以白色花為主的花牌，輓額寫上「德望永昭」，左右兩邊的輓聯分別寫上「高山仰止」及「風範長存」。
多名政商界人士亦有送上花牌，包括行政長官李家超、港澳辦主任夏寶龍等。位於正中的花牌由家屬送上，其中兩個由黃色花組成心形圖案，並寫上「永遠懷念」。
送上花牌的商界人士包括政務司司長陳國基、律政司司長林定國、行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀，以及前行政長官林鄭月娥等。當中，行政長官李家超的花牌放置在中間右方，寫上「德業昭垂」。
樹仁大學全體仝人亦有送上花牌，並寫上「永遠懷念」。靈堂內掛有兩幅白布，來自樹仁大學校友會，分別寫上「立功立德 樹木樹仁 國士儀刑百世」、「萬茂風興 成和雨化 寶山庠序千秋」。
另外，場內追思集內除刊有胡鴻烈生平，亦有中央統戰部、行政長官李家超及基本法委員會前副主任、律政司前司長梁愛詩等發出的唁電及哀悼詞。其中李家超的哀悼詞提到「胡博士潛心於教育事業，竭誠貢獻社會，建樹良多。」
中央統戰部的唁電則提到：「先生一生心系教育，供注畢生精力創辦樹仁大學，攻堅克難，矢志不渝，立德樹仁，興學育才，為香港高等教育和人才培養作出了卓著貢獻。」
接近傍晚，兩名前行政長官林鄭月娥、曾蔭權、財政司司長陳茂波、教育局局長蔡若蓮及醫管局前主席胡定旭先後到場憑弔。
胡鴻烈上月27日在家人陪伴下安詳離世，享年105歲。他與太太鍾期榮於1971年以積蓄創辦樹仁書院，胡任校監，鍾則任校長。經多年努力後，該校於2006年成為香港第一間私立大學，即現時的樹仁大學。
胡鴻烈逝世｜推動9年免費教育、廢除立妾制 為樹仁歷年花逾5億元胡鴻烈逝世｜次子胡懷中獲委任為樹仁大學署任校長 即日生效胡鴻烈逝世｜任歐陽炳強案上訴律師 堅信他無罪對未能翻案憾終生胡鴻烈逝世｜李家超哀悼 讚揚為專上教育付龐大心血 立德樹人胡鴻烈留給香港寶貴典範胡鴻烈逝世｜樹仁大學訃告：胡與妻鍾期榮披荊斬棘 堅持教育理念樹仁大學校監胡鴻烈逝世 與妻鍾期榮創辦樹仁力爭成首私立大學