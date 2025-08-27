胡鴻烈逝世｜今早出殯與妻合葬跑馬地墳場 周六舉行追思會
撰文：吳美松
出版：更新：
香港樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈7月27日逝世，享年105歲，昨日（26日）在北角香港殯儀館設靈，今早（27日）出殯，由新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀及前律政司司長梁愛詩等人扶靈。胡鴻烈與已故妻子、樹仁大學創校校長鍾期榮合葬跑馬地香港墳場。樹仁大學將於周六（30日）為胡鴻烈舉行追思會。
樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈於上月27日逝世，享年105歲，家屬8月26日在北角香港殯儀館設靈。胡鴻烈今早出殯，樹仁大學校董會主席丁午壽、立法會議員葉劉淑儀、前律政司司長梁愛詩、前律政司司長黃仁龍、前香港中文大學校長金耀基及浙江樹人學院校長李魯等人為其扶靈。
靈柩在儀式後移離香港殯儀館，胡鴻烈會與已故妻子鍾期榮合葬於跑馬地香港墳場。樹仁大學將於本周六下午在大學內邵美珍堂為胡鴻烈舉行追思會。
