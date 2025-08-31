建造業失業率達7.2%　工會指外勞阻流轉　發展局：因私人工程量跌

建造業最新失業率達7.2%，建造業總工會指近期私人工程量萎縮，加上外勞加入勞工市場，減少本地工人就業機會及流轉。發展局回應指，建造業輸入勞工計劃推出兩年，過去兩年的失業率一直維持4%，強調近期私營工程量下跌才是失業率上升的主因。



發展局強調政策以本地勞工優先，輸入外勞並非普通工人，而是技術工人，主要涉及空調製冷設備技工、泥水工，以及消防設備技工等。截至7月仍有8,016個有效外勞配額，較3月底的9,056個少約1千個，局方認為反映計劃可按需要「動態調節」。



建造業5月至7月失業率達7.2%。（資料圖片/廖雁雄攝）

建造業總工會：過千人開工不足 外勞致工人流轉慢

建造業5月至7月失業率達7.2%，建造業總工會理事長周思傑指，私營工程數量大幅萎縮，部份專做私營工程的工人轉往政府工程，惟據他了大部份政府工程有輸入外勞，影響本地工人就業機會及流轉。工會目前已收到約300名失業工人的求助，有本地員工已失業一個多月，需轉做清潔維生。

發展局：失業率增加因私營工程量下跌

發展局回應指，自2023年7月計劃推出以來，本地技術工人的就業數字保持平穩，甚有至輕微上升，建造業失業率於2023年及2024年一直維持在約4%的水平。

就近期失業率上升，發展局指主因是私營工程量下跌，其中以裝修維修工程的跌幅尤其明顯，導致從事有關工程的普通工人失業。發展局強調計劃只容許申請輸入技術工人，不容許輸入普通工人。

7月較3月少約1千名外勞

發展局表示，建造業輸入勞工計劃的審批程序嚴謹，申請人僱主須按「計劃」的要求進行本地招聘，證明未能聘用足夠本地人手，其申請才會獲得考慮。

截至2025年7月，計劃有84宗申請獲批，獲批而仍然有效的輸入勞工配額共8,016個，主要涉及空調製冷設備技工、泥水工，以及消防設備技工等。局方指數字較2025年3月底的9,056個為低，體現了「計劃」可按需要動態調節。