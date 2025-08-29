聘外勞後炒本地工兩年來首宗　工會批遲來的裁決　佔投訴冰山一角

「補充勞工優化計劃」推出近兩年，勞福局至今收到190宗懷疑僱主聘用外勞後解僱本地員工投訴。勞工處今日（29日）宣布對尚苑宴會廳有限公司經營的尚苑中菜廳施加行政制裁，禁其申請輸入外勞兩年。



勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮表示，工會去年底至今收到數百宗有關投訴，至今才出現首宗確認個案，屬「遲來的裁決」，由於工友投訴前需冒着被秋後算帳或解僱的決心，相信數百宗投訴僅佔冰山一角，更有大量工友對處罰感到不滿，「我哋頭先係咁收到工友電話，話搞錯罰得咁輕咋？」



她認為投訴機制的成效有限，建議當局應盡快檢討計劃，精準輸入外勞，例如考慮到失業率、行業需求、婦女就業率等變化，再定時檢討各行業輸入外勞的數量。



尚苑宴會廳有限公司聘用外勞後解僱本地員工，勞工處8月29日施加行政制裁。（吳美松攝）

尚苑宴會廳有限公司聘用外勞後解僱本地員工，勞工處今日施加行政制裁，禁其申請輸入外勞兩年，並重申優化計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，將被行政制裁，包括撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。

數百宗投訴至今僅一宗獲接納 工會︰遲來的裁決

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮表示，工會去年底至今收到數百宗投訴，部份不被勞工處接納，對於直至今日才出現首宗確認個案，形容為「遲來的裁決」。她解釋，由於勞工處規定投訴實名制，工友投訴前須鼓起極大的勇氣，冒着被秋後算帳或解僱的決心，因此相信數百宗投訴僅佔冰山一角。

尚苑宴會廳有限公司被勞工處禁其申請輸入外勞兩年。（吳美松攝）

餐飲業低迷難搵工 僱員受無良對待不敢辭職及投訴

譚金蓮舉例指，有餐廳本地員工本來月入約1.4萬元，惟僱主輸入外勞後，由全職變成散工，每周僅得一至兩日工作，收入劇減約十分一，惟目前香港經濟不景，餐飲業掀起結業潮，轉工不容易，即使受到僱主無良對待，他們也不敢辭職及向勞工處投訴，「呢啲問題勞工處好難睇到，數據上係唔會睇到。」

至於勞工處的懲處是否需要加辣，譚金蓮直言該餐飲公司只需「換殼」，便可重新申請輸入外勞，她又提到大量工友剛剛得知消息後，對處罰感到不滿。「我哋頭先係咁收到工友電話，話搞錯罰得咁輕咋？」

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮。（資料圖片／盧翊銘攝）

籲設立精準輸入外勞機制 定時考慮失業率及需求量等調整

不過譚金蓮認為，目前問題在於工友投訴困難重重，勞工處抽查成效不彰，即使加重罰則，阻嚇力依然有限。「捉到先有得罰，投訴已困難重重，計劃行咗兩年批咗9萬人，幾百個Case（個案）先得一個出嚟，成效非常有限。」

譚金蓮建議，當局應盡快修補計劃的漏洞，設立精準輸入外勞的機制，例如考慮到失業率、行業需求、婦女就業率等變化，再定時檢討各行業輸入外勞的數量，以平衡商界及本地員工的需求。

香港餐飲聯業協會會長黃家和公開發表支持停止輸入外勞。（資料圖片）

預製菜擠壓僱員生存空間 不調整外勞計劃將更多人失業

譚金蓮又指，不少餐廳已採用機器人煮菜或轉用預製菜，業界人手需求量下降，惟外勞相對本地員工更「聽話」，僱主傾向優先輸入外勞，提醒當局若不再調整計劃，只會愈來愈多本地員工無奈失業。

因此譚金蓮對於餐飲聯業協會會長黃家和，發表言論支持停止輸入外勞感到敬佩，「黃家和能夠講到一次已經係真漢子。」