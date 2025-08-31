開學在即　家長帶子女文武廟上香求學業進步　指「效果不錯」

明天（9月1日）是開學日，今日上午有不少家長帶同小朋友到上環文武廟上香，祈求新學年學業進步。有家長因為今日天氣好而第一次到場，亦有家長近兩、三年也有到場，直言參拜效果不錯。



文武廟今早有不少人流。（洪戩昊攝）

文武廟今早有不少人流。（洪戩昊攝）

家長楊太祈願：科科攞A、身體健康、學業進步

今早11時許，文武廟已有不少人流。有不少家長帶同小朋友到場，亦有不少外國旅客到來遊覽。

家長楊太專程趁開學前一天帶小朋友到場上香。以往天氣碰巧也不佳，難得今日天氣好，她遂決定第一次來。她笑指願望幾乎也是與學業有關，「當然（與學業有關）啦！科科攞A、身體健康、學業進步、節節上升，乜都有！」

楊太說祈求的願望幾乎都與學業有關。（洪戩昊攝）

徐太同樣趁開學前一天帶兒子到場上香。（洪戩昊攝）

家長徐太：希望兒子學業進步、聰明伶俐

徐太同樣趁開學前一天帶兒子到場上香，表示希望兒子學業進步、聰明伶俐。她近兩、三年也有到場，直言參拜效果不錯。她身旁的徐小朋友同樣表示希望新學年「學業進步、科科考100分」，不過仍未完成暑期功課。

文武廟設有176個「登科及第」個人位，亦另設「登科及第」共享空間供莘莘學子敬奉。（東華三院網頁片）

文武廟設有176個「登科及第」個人位，亦另設「登科及第」共享空間供莘莘學子敬奉。（東華三院網頁片）

文武廟設有176個「登科及第」個人位，亦另設「登科及第」共享空間供莘莘學子敬奉，家長可將子女的學生證副本，奉於「登科及第」個人位及共享空間內，祈求文昌帝君賜福，庇佑學生能在學年內獲取佳績，平步青雲。「登科及第」於每年文昌啟智禮期間進行開光。

每次考試如獲以下成績，每達成一項均可憑相關證明於2026年8月31日前到文武廟領取紀念福物一份。

(一) 中學/小學考試成績全級/全班前10名或考試學科獎

(二) 公開考試一科達5*

(三) 專上學院GPA達3.2

