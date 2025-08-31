開學｜運輸署料9.1交通繁忙　學生應預早出行　盡快熟習路線班次

明日是新學年開學日，運輸署今（31日）宣布，其緊急事故交通協調中心明日上午將提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及主要公共運輸營辦商實時監察交通及公共運輸服務情況。運輸署又預計明日整體交通會較繁忙，提醒學生預早出行以免延誤。



（資料圖片/黃學潤攝）

運輸署提醒學生，明日的整體交通預計會較繁忙，應預早出行以免延誤，駕駛人士亦應盡量避免駕車前往學校區。

署方發言人又指，學生應盡快熟習往返學校的交通路線和班次，尤其是新校學生，乘搭渡輪則應進一步了解航線的船種和航程時間，往返學校時亦應注意道路安全，正確地使用行人過路設施橫過馬路，橫過馬路時不應使用流動電話或音響耳筒機、玩遊戲機或飲食。

運輸署表示，已提醒主要公共運輸服務營辦商提供充足服務，並在有需要時加密和調配後備班次和人手，應對乘客需求，署方亦已提醒提供接駁陸路口岸服務的本地專營巴士及跨境巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生。服務學校區的特別路線亦將恢復。