暑假逾1600萬人次港人外遊　八成人北上料外流消費力達111億港元

暑假結束，由7月中至昨日（30日）有1,635萬人次港人出境，按年多9.3%、約139萬人次。其中1,274萬人次經各個口岸北上，較去年同期增加10.5%，日均近25.5萬港人北上。按政府早年統計港人到廣東省每次平均消費約680港元計算，推算每日外流消費金額達1.73億元，料整個暑假合共消費111.2億元，高於去年的101.8億元。



旅客方面，暑假錄得799.4萬人次旅客訪港，8成為內地旅客，按年升13.8%，其他旅客則按年增加15%。整個暑假內地旅客與港人「北上南下」逆差達622.3萬人次。



由7月中至昨日（30日）有1,635萬人次港人出境，按年多9.3%。（資料圖片/蘇樂瑤攝）

7月19日大批港人經蓮塘/香園圍口岸北上遊樂。（資料圖片/洪芷菁攝）

暑假最後一個周六 訪港內地客及港人外遊齊跌

昨日（30日）146,798人次內地客訪港，較上星期減少近4.5萬人，跌幅約23%。昨日數字為8月的周六中最低，僅次於8月2日157,628內地客訪港人次。訪港的內地旅客中，12.8萬人經多個口岸由深圳來港。

昨日有453,214人次香港居民出境，當中約37.1萬人次經各個口岸前往深圳，較上星期減少約6.5%。最多人經羅湖口岸過關，人次達115,524；其次為落馬洲口岸，共有97,405人次。昨日北上南下逆差達22.4萬人次，較上星期多約1.9萬人。

8月9日大批內地旅客到新世紀廣場、港鐵旺角東站外天橋打卡拍照，天橋擠得水泄不通。（資料圖片/潘耀昇攝）

暑假港人出境人次按年升9.3% 日均25.5萬人北上

由7月12日至8月30日，累計1,635萬人次出境，較去年同期（2024年7月13日至31日）的1,496萬人次，按年多139萬人次。至今已有1,634萬人次返港，估計僅餘約1.2萬人次未返港。

撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境，估計有超過1,274萬人次港人北上，日均25.5萬人次，較去年同期日均23萬人次略多。

8月23日星期六大批市民一早經香園圍/蓮塘口岸北上（資料圖片/蘇樂瑤攝）

估計暑假外流消費力達111.2億元

按政府統計處2015年資料，港人2014年到內地私人旅行，不計跨界交通服務費用，每人次平均消費開支約為860元，而到廣東省的每次平均消費開支則約為680元。

由此推算，未計及通脹，以暑假1,635萬人次北上，人均消費860元計，消費總額高達140.6億元；如以港人在廣東省人均消費680元，亦有高達約111.2億元的消費總額，日均外流消費額為1.73億元。

如以港人在廣東省人均消費680元，亦有高達約111.2億元的消費總額，日均外流消費額為1.73億元。圖為深圳商場Coco Park。（資料圖片/吳美松攝）

內地及其他地區旅客按年上升逾一成

入境方面，暑假錄得652萬內地旅客，其他旅客則有147萬人次，按升13.8%及15%。以入境內地旅客及北上港人人次相減，整個暑假「北上南下」逆差達622.3萬人次。