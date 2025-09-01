安博官小開學工程尚未完成　校長指開課空間足夠　家長稱有信心

今日九月一日開學日，位於安達臣發展區的新校安博官立小學首日開學，校園內外尚有工程未完成，不過，家長及學生均稱對學校管理有信心，滿意現時校內開放的措施。目前學校未有提供校巴服務，據記者觀察，約有20至30位學生上學，有家長帶同子女步行返校，亦有搭巴士及自行駛車。



有三年級的轉校生今早乘坐一小時車程回校，他表示，「呢間小學靚過舊校好多」，更指安博在學業上的競爭較舊校小。該名學生家長則稱，未來將入伙附近的新居屋，故幫兒子轉校。



校長陳國強表示，學校只剩下部份外牆潤色及未需使用樓層的工程未完工，但開課需要的空間「已全部ready（準備好）」，並強調校方重視安全措施，學生與工人不會接觸。



安博官立小學今日（1日）開校，校園部份工程完完成，大樓亦有築建棚架。（羅國輝攝）

有地盤工人到校準備開工。（羅國輝攝）

安博官小校舍外部份仍屬工地。（羅國輝攝）

校舍內仍擺放工程物料。（羅國輝攝）

屬西貢校網的安達臣發展區的安博官立小學今日（1日）開校，校長陳國強今早回校時現身解畫。他表示，校舍開課需要的空間「已全部ready」，學生有足夠空間活動，僅剩部份外牆潤色及未需使用樓層的工程未完成。

他指出，因天氣因素，未能預期工程何時完結，但學校重視學生安全，學生不會接觸工人及裝修範圍。

被問收生數目時，他表示數字較為敏感，但小一至小六每級都有一班。據記者觀察，今日約有20至30位學生回校。

校長陳國強今早在校門口迎接學生回校。（羅國輝攝）

安博小學處於發展區，巴士班次輪候時間較長，目前安博尚未提供校巴服務。校長表示，由於校巴費用需家長自行承擔，現時學生人數不多，費用較高，未來人數增加，可分散費用，或開通校巴服務。

三年級周同學稱，對於入讀新校感到高興，表示「新校舍靚過舊校很多」。（羅國輝攝）

三年級轉校生讚新校舍靚、學業壓力較細

居住於馬鞍山的周小朋友今年就讀小三，他原讀何文田的小學，因為即將入伙安博小學附近的新居屋故轉校。他對於入讀新校感到高興，形容「新校舍靚過舊校很多」，更稱新學校學業壓力比舊校小，亦透露同級還有另外兩位同學。對於學校仍有工程，他表示不擔憂。被問到有否完成暑期功課，周小朋友表示轉校沒有功課，但完成了老師佈置的小手作。

居於同區安秀苑的林太，今早陪同升小一的女兒步行15分鐘回校。她表示，學校工程安全措施充足，不太擔憂安全問題。（羅國輝攝）

家長：圖書館無圖書 電腦室無電腦 有信心未來發展好

居於同區安秀苑的林太今早帶升小一的子女步行15分鐘回校，她表示學校安全設施充足，「都要睇住，不過暫時學生人數不多，都ok（可以）。」

她亦透露，早前到學校參觀時，學校部分措施未完善，包括圖書館內沒有圖書、電腦室內沒有電腦，但讚賞學校空間範圍大，且冷氣設有空氣過濾系統，相信未來發展不錯。