開學日｜暑假尾學生壓力求助增　心理學家籲家長免放學即問功課事

今日（1日）是開學日，醫院管理局港島東醫院聯網臨床心理學家陳曉指，近日醫院收到的學生求助增加，並比往年有上升趨勢，料與學生壓力增加、多了人識別情緒問題有關。她建議學生制定合適作息時間，及養成建立小目標的習慣，提升心理健康：「可以問吓有無同同學玩啊？小息做咩啊？而避免立即問功課多唔多啊？」



醫院管理局港島東醫院聯網臨床心理學家陳曉建議學生制定合適作息時間，並養成建立小目標的習慣，提升情緒健康。（資料圖片）

陳曉表示，暑假尾一向是「心理科旺季」，近日醫院收到的學生求助增加，大多個案症狀與壓力有關。她指，每逢開學，學生要面對新學習環境、新課程以及人際關係等問題，壓力因此上升，部份個案更因情緒問題導致作嘔、腹痛、失眠等。

她續指，醫院收到求助後，會評估個案情況及情緒來源，並提供不同治療，例如部份幼童表達未必流暢，醫生則會加強與家長溝通，或以遊戲鼓勵他們表達情緒。她建議學生制定合適作息時間，並養成建立小目標的習慣，提升情緒健康。