安達臣安博官立小學將啟用　運輸署︰九巴13及小巴117A已設中途站

安達臣道石礦場用地的房屋項目於4月底開始逐步入伙，位於安禧街的安博官立小學即將在9月開學，運輸署今日（28日）表示，目前安排4條專營巴士及一條專線小巴路線，有鑑於部份學生需要跨區，因此九巴路線13及專線小巴路線117A，已在校外設中途站，乘客也可乘坐九巴路線19及600，到附近的巴士站短暫步行到達校舍。



翻查資料，九巴早前公布，兩條「安達臣專線」13及213E在8月18日起開辦，其中213E為尖沙咀特快路線，途經寶達及秀暉樓後，便直達啟德隧道轉車站、港鐵尖東站及九龍站，根據路面情況，由寶達往尖沙咀最快只需15分鐘。九巴初期只在繁忙時間提供服務，日後按居民需求加強班次。



安達臣道前石礦場的安楹苑、安樺苑和安麗苑，合共提供3,510伙。（香港01記者攝）

為配合人口增長及交通需求，已聯同營辦商做好公共運輸服務部署，至今安排4條專營巴士及一條專線小巴路線，以服務該區居民。

．九巴路線19︰安達臣至鑽石山

．九巴路線13︰安達臣至深水埗及旺角

．九巴路線213E︰安達臣至九龍站與尖沙咀

．九巴路線600︰安達臣至港島

．專線小巴路線117A︰安達臣至將軍澳



位於安達臣安禧街的「安博官立小學」。（學校官網圖片）

安博官立小學新校舍9月開學 九巴13號、小巴117增設中途站

運輸署一直在新學年前向教育局了解新校地點及跨區上學情況，檢視鄰近交通和運輸安排。據了解，位於安禧街的「安博官立小學」部份為跨區學生，因此為配合新校舍啟用，公共運輸服務營辦商已進一步實施優化措施，便利往來該校的師生和乘客。

其中九巴路線13及專線小巴路線117A，已在校外設中途站，營辦商會因應乘客需求適時加強服務。乘客也可乘坐九巴路線19及600，到安達臣（安愉道）公共交通總站或安愉道的分站，短暫步行到達校舍。

運輸署會繼續與相關部門緊密聯繫，積極配合新校啟用及安達臣房屋項目的入伙進度，並與營辦商密切留意乘客需求，適時加強公共運輸服務，以配合乘客需求。

安達臣九巴網絡。（九巴圖片）

九巴8.18起開辦兩條安達臣專線 初期僅服務繁忙時間

為配合安達臣道石礦場發展區多個屋苑即將入伙，九巴早前已在8月18日起，開辦兩條全新路線13及213E，分別由安達臣來往深水埗（欽州街）、安達臣經尖沙咀來往九龍站 ，為安達臣、寶達及秀茂坪的乘客，提供更多路線來往九龍各區。

其中路線13由安達臣開出，途經寶達、秀茂坪、樂華、淘大花園、九龍城轉車站、旺角、大角咀奧運站及深水埗，接駁九龍東及九龍西的熱點。乘客可在九龍城轉車站享用轉乘優惠，透過乘搭其他路線前往紅磡、土瓜灣、何文田、佐敦、太子及長沙灣等地點。

九巴早前已在8月18日起，開辦兩條全新路線13及213E。（九巴網頁截圖）

乘客可在九龍城／啟隧轉車站享用轉乘優惠。（九巴網頁截圖）

九巴213E由寶達往尖沙咀最快車程15分鐘

至於路線213E提供特快服務，由安達臣開出，途經寶達及秀暉樓，直達啟隧轉車站、尖沙咀東及九龍站，根據路面情況，由寶達往尖沙咀最快車程15分鐘。乘客可在啟隧轉車站享用轉乘優惠。

當時九巴表示，兩條路線開辦初期於繁忙時間提供服務，隨着安達臣發展區居民入伙，將進一步按需求加強班次。

九巴早前表示，隨着安達臣發展區居民入伙，將進一步按需求加強班次。（九巴圖片）

去年九巴獲選為安達臣居民提供4條新路線

九巴早前指，自2016年開始服務安達臣，不斷為居民提供最方便和適切的巴士服務，直至去年再度獲選為安達臣道石礦場發展區，提供4條新路線，其中往來安達臣至鑽石山的路線19，以及往來安達臣至中環（林士街）的路線600，早前已經投入服務，其餘兩條路線則為上述的13及213E。