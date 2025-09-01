將軍澳醫院洩病人資料　田北辰疑舉報渠道堵塞　促認真檢視

將軍澳醫院有醫生涉未經授權下，向第三方披露載有多名病人資料內部文件，兩名涉事的顧問醫生和副顧問醫生昨日（8月31日）被警方以「有犯罪或不誠實意圖取用電腦」罪名拘捕，正扣留調查。院方今日（1日）見記者時強調，未就事件收到任何舉報。實政圓桌立法會議員田北辰質疑，醫管局及醫委會有否正常、合法的舉報渠道，若有，為何兩位醫生不使用，「係咪之前喺其他事件試過，但不受重視？」他呼籲警方和院方調查清楚。



將軍澳醫院周日晚（8月31日）公布一宗員工涉嫌未經授權閱覽及洩露病人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有病人資料的內部文件，未經授權不恰當地洩露予第三方。（羅國輝攝）

院方：未收到任何經正式渠道的舉報

涉事醫生未經授權下，閱覽1位胰臟癌末期女病人和其他病人的資料，包括住址、電話、病歷等內部文件，其後將這些資料提供給女病人的兒子，並對操刀醫生提出多項指控。

將軍澳醫院行政總監袁家兒（羅國輝攝）

將軍澳醫院行政總監袁家兒今日見記者，稱醫管局有既定舉報政策，讓醫護在良好意願下舉報涉公眾利益、性質嚴重及不當的行為，惟今次事件中，院方未有收到任何經正式渠道的舉報。

實政圓桌立法會議員田北辰（何夏怡攝）

田北辰呼籲醫管局認真檢視舉報渠道

田北辰在社交平台上回應，不能完全忽視此事「伸張正義嘅可能性」，質疑醫管局、醫委會有否正常、合法的投訴舉報渠道。

他又引述袁家兒稱無收到舉報，質疑若有渠道，為何兩位醫生不使用，「係咪之前喺其他事件試過，但不受重視？定有其他原因塞住咗，所以佢哋選擇唔用？」田北辰呼籲警方和院方調查清楚，若是舉報渠道有問題，醫管局應認真檢視。