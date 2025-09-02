更新學校行政手冊　參與外間組織活動前要審視性質　不涉敏感議題

教育局於新學年更新《學校行政手冊》，加入安排參與「外間組織和人士」活動的注意事項，提醒學校須全面審視有關活動的詳情，包括活動性質、安全性，同時審視服務提供者、獲邀嘉賓、表演者、單位的身份和背景等，確保活動「完全不會」涉及危害國家安全的內容、不恰當的價值觀、任何敏感和審爭議的議題等。



根據最新《學校行政手冊》，教育局新增與「外間組織和人士」舉辦活動的注意事項。文件提到，外間組織「有商業和非商業性質」，學校可按需要購買服務或邀請他們提供不涉及商業性質的服務。

審視服務提供者、嘉賓、表演者身份和背景

當局指，學校在安排學生活動前，特別是由外間組織或人士舉辦的活動，必須全面審視有關活動的詳情，包括活動性質、背景、形式、安全性，同時要審視服務提供者、合作人士、獲邀嘉賓、獲邀表演者、單位的身份和背景等，「以確保活動能配合學習宗旨」。

學校更須確保活動「完全不會」涉及危害國家安全的內容、不涉及政治宣傳、不恰當的價值觀，以及任何敏感和審爭議的議題等。

本港多間小學於6月底接獲教育局分區提示，要提防參與美國領事館舉辦的美國國慶活動，以免有觸犯《國安法》風險。教育局局長蔡若蓮曾受訪稱，有關提點並非針對某一類活動，但由於本港出現各種「軟對抗」，建議校方安排校外活動時需要慎思，作出把關篩選，決定需負責任。（見另稿）