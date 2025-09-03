CENTRESTAGE｜國際時尚匯展揭幕　25國家及地區逾260品牌參與

由香港貿發局主辦、文創產業發展處贊助的亞洲時裝界年度盛事CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）周三（9月3日）於灣仔會展揭幕，一連四日全面免費開放予業界及公眾。展會今年迎來第十屆，吸引25個國家及地區逾260個品牌參與，創歷屆新高，國際參與更趨多元，進一步鞏固香港作為亞洲時尚樞紐的地位。



CENTRESTAGE吸引世界各地品牌參展，當中英國首次以「夥伴國家」身份亮相，帶來16個品牌，包括可持續設計師Patrick McDowell的作品，展現英倫設計的多元風貌。泰國共有逾40個品牌參展，展團規模歷來最大，包括KANZ BY THAITOR與SUNTREE ATELIER。日本亦帶來多個新晉品牌，包括HOUGA與THE NERDYS，另有捷克、加拿大、澳洲、韓國、澳門及菲律賓展團。

此外，展會還雲集來自中國內地、香港、柬埔寨、丹麥、芬蘭、法國、德國、印度、印尼、秘魯、新加坡、台灣、荷蘭、美國、烏克蘭、越南等合共25個國家及地區的設計力量，其中9個為首次參展。

Jimmy Choo及訂製設計師郭培主持分享會

CENTRESTAGE不單是品牌展示平台，亦是業界交流與探討未來發展的重要場合。今年邀得多名國際殿堂級大師及業界領袖參與研討會及設計師分享環節。其中，國際知名訂製設計師郭培1日已在西九文化區M+舉辦的CENTRESTAGE ELITES上，發佈逾30件以「鎏光」為主題的匠心之作，部份作品在展會中亦有展示，而周四（4日）更將出席「大師分享會」分享其設計理念與歷程。

國際時尚傳奇人物Jimmy Choo教授OBE，則在展會首天（3日）主持專題分享會，介紹並展示其創立的JCA-London Fashion Academy及學院培育的新晉設計師作品。在9月5日，倫敦品牌Charles Jeffrey LOVERBOY設計師Charles Jeffrey亦會主持分享會，暢談其前衛創作和時尚視野。

展會首場時裝表演FASHIONALLY Collection的4個本地設計師品牌，包括MARCCH、Oplus2、OUS和phenotypsetter。（貿發局提供圖片）

破紀錄近30場時裝表演 青年時裝設計家創作表演賽壓軸

展會期間舉行破紀錄近30場時裝表演，涵蓋本地及海外，展示不同文化與風格。當中包括香港品牌112 mountainyam、DorisKath、KOWLOON CITY BOY的新作，柬埔寨品牌NATACHA VAN及日本品牌Snidel的系列，以及壓軸登場的CAMMIE CHAN CHEONGSAM，將旗袍設計延伸至成人、兒童及寵物服飾，推廣共融理念。

作為培育新秀的重要平台，香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC）將於9月6日隆重上演。今年特別邀請到英國鬼才設計師Charles Jeffrey擔任嘉賓評判。

CENTRESTAGE一連四天展會全面開放予業界買家及公眾人士免費入場，現場部份品牌更設有零售，讓公眾可選購來自世界各地的時尚服飾。（貿發局提供圖片）

設6大主題展區 部份展商提供零售產品

今年展會設有六大主題展區，新增的Accessories展區聚焦首飾、鞋履、手袋及精品：Athleisure展區帶來兼具設計感與功能性的運動時尚；Craftsmanship展區展示精湛工藝技術；Contemporary展區呈現前衛設計；Urban展區聚焦年輕族群潮流產品，其中包括藝人張繼聰主理的設計品牌Petrolhead；以及Circular Fashion展區，展示循環時尚及可持續設計。展會中亦有部份展商提供零售產品，包括Bethel、Glocal Mahjong一筒、IPAXIS INDUSTRIAL STUDIO、Petrolhead、YUE HWA等，參觀者可即場選購心儀設計品。

另外，本地香水品牌CitiScent市聞香舍將特別為CENTRESTAGE調製融合活力與優雅氣息的專屬香水，入場人士憑任何現場消費即可換取2ml裝乙份，數量有限，換完即止。