建造業失業率飆　工會促當局精準輸入外勞　商會盼工友多學技能

建造業最新失業率達7.2%，香港建造業總工會理事長周思傑今日（4日）形容今年實際工程開工量出現斷崖式下降，今年第一季比去年第一季少了8成，預計明年情況會非常嚴峻。對於建造業輸入外勞政策，周思傑認為當局未來應做好評估，使用最新數據做到精準輸入。



建造商會會長廖聖鵬指建造業失業率上升主因私人地產市道不理想，以及施工方法改變等，減少了部份工人就業機會，受影響的主要是上了年紀或低技術勞工，而市場對工種輸求有變化，業界希望工人可「一專多能」，學多一兩種技能，以應付市場變化，減輕失業壓力。



廖聖鵬在港台節目《千禧年代》中表示，建造業失業率上升主要受兩個原因影響，一是受影響主要是私人地產市道不理想，新投資工程大幅減少，二是科技進步和施工方法的改變。導致市場上的適應力相對較低的，上了年紀或低技術勞工最為受影響，他們在市場逆轉時首當其衝。

廖聖鵬又指，預計短期內建造業失業率難有大幅改善，除非政府賣地或私人市場有大幅改善，否則都會維持現時水平。廖聖鵬指建造業一個月大概有20萬名活躍工人，註冊工人大約有20萬為熟練工人，另有約一半是普通工人，即缺乏專才資格的工人，65歲以上的工人在就業較有壓力。

廖聖鵬續說，輸入勞工一定是熟練工人，但對本地工人的直接影響不大，只是會有間接影響。他表示熟練工人工作量多了，因為本地一直欠缺熟練工人，而非熟練工人難取代熟練工人。但建造業有逾100個工種，其中燒焊、造天花等工種仍然缺乏人手，而受失業壓力較大的，最主要是參與私人工程、負責釘板和紮鐵的工人，因為近年施工方法有重大改變，如房委會、房協等的工程多用了MiC技術，整個結構在國內建成，再來港組裝，因此組裝及吊運工人的需求多了，但只懂釘板的工人不能即時轉去其他工種，需先受訓。

廖聖鵬表示，業界一直鼓勵工友「一專多能」，學多一兩種技能，如學習如何操控工地用機械人等，因為市場對工種輸求會有變化，如只懂一種技能，會面臨較大就業壓力。至於輸入外勞影響有多大，廖聖鵬指建造業總配額為1.2萬個，但實際上申請的約為7000個至8000個，外勞大概佔20萬名活躍工人的3%左右，而且發展局有把關，如已因應市場輸求停止輸入釘板和紮鐵工人。

香港建造業總工會理事長周思傑在同一節目上指，7.2%失業率是非常嚴重，2024年時建造業失業率只有4.多。他又指今年實際工程開工量出現「懸崖式下降」，今年第一季比去年第一季少了8成，2026年預計會非常嚴峻。

他續稱，曾進行過調查，發現很多工人都認為情況非常不樂觀；曾進行失業登記，一星期左右已有700多個工人登記。周思傑指前期工種的失業率較高，亦包括一些非技術勞工、低技術工種，或年紀較大的工友。即使有工作亦不多，「一個月有16日已很好」，有工人試過數個月沒有工作。以往一個月工作20多日才屬正常水平。

香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片/林澤鋒攝）

周思傑認為輸入外勞對本地工人的流動有影響，因為政府工程多用外勞，本地工人在私人市場停頓時便難流動去政府工程。而且政府工程多為修橋補路，較多使用機械；工程量有增多但幫補不了私人市場的流失。

他認為有關當局未來應做好評估，使用最新數據去考慮是否需要輸入外勞，或要做到精準輸入，但依他所見，現時大部分工種都不需要輸入外勞。他又指，施工技術的科技發展是潮流，難以阻止，工人應增值自己，政府亦應投入更多資源去培訓工人。