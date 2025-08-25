工傷｜建造業議會：催工文化最危害安全　去年猝死個案工友佔3成

建造業安全周2025開幕典禮暨研討會今日（25日）舉行，建造業議會問卷調查發現工程趕急催工文化對建造安全影響最大，其次為前線人員及管理人員心態。去年有18名建造業從業員猝死，佔全港猝死個案近3成。議會建議建築設計安全要成為習慣，並鼓勵業界全面落實建造安全早會。



發展局和建造業議會合辦建造業安全周2025，於今日舉行開幕典禮暨研討會。(洪芷菁攝）

發展局和建造業議會合辦建造業安全周2025，向建造業持份者推廣及加強宣揚「零意外」的⽬標，並於今日舉行開幕典禮暨研討會。發展局局長甯漢豪出席致辭表示，今年主題「智愛．盡責」結合科技力量、關愛及工地安全人人有責，體現儒家經典「智者不惑，仁者不憂，勇者不懼」的精神。

建造業議會主席何安誠表示，現時工地安全的情況不理想，每個月幾乎都有一宗死亡事故。（洪芷菁攝）

建造業猝死個案佔3成 趕急催工文化成最大安全危機

建造業議會主席何安誠表示，現時工地安全的情況不理想，每個月幾乎都有一宗死亡事故。另外，根據去年猝死個案分析，建造業有18宗，佔全港個案67宗的近3成。

去年建造業安全意識問卷調查訪問2,200名工友及前線管理人員，發現影響安全最大問題是工程趕急催工文化，第二是前線人員及管理人員心態，第三是忽略安全施工方案，第四是忽略實際施工方法，其次是高層參與安全管理方式及態度、惡劣天氣工地環境。

安全意識情景題 約一成工人選擇明顯錯誤答案

問卷亦設有情境題，了解工人趕工期間的心態、發現空洞及有工具掉入空洞時的處理方式，結果有7.5%到13.8%的工友選擇了明顯錯誤的答案，顯示安全意識仍需加強。

在建造安全文化的自身義務方面，約14% 工友認為沒有義務執行「動態風險評估」，約6% 前線管理人員認為沒有義務帶領工友執行該評估，約4%前線管理人員認為沒有義務監督工友安全地施工。

何安誠建議業界全面落實建造安全早會，例如進行伸展運動、分析業界意外成因、提出安全建議及重申向危險說不。（資料圖片/何穎賢攝）

何安誠：落實建造安全早會 宣揚安全意識

調查亦顯示，超過9成受訪者同意引入建築設計安全、建立鼓勵及表揚制度，及提供安全培訓可提升本地建造業安全文化，工務或公私營工程之間的分別並不明顯。

何安誠建議，讓建築設計安全成為習慣，從源頭消除或降低風險，其中以物理性地移除危害成效最高，而使用個人防護裝備只是最後防線。他亦鼓勵業界全面落實建造安全早會，例如進行伸展運動、分析業界意外成因、提出安全建議及重申向危險說不。

甯漢豪出席開幕禮及致辭。(洪芷菁攝）

甯漢豪：鼓勵全面應用安全智慧工地系統「4S」

甯漢豪表示政府去年大力推動建造業界，包括工務工程及私人發展項目，鼓勵他們全面應用安全智慧工地系統「4S」，讓系統成為工地標誌，加強安全管理。

建造業創科基金去年9至11月，將合資格申請安裝系統資助的工地，擴展至機械租賃公司，至今成功推動超過八成半參與公私營工程的流動機械及塔式起重機擁有人申請基金，以安裝警報系統。她續指，至今有超過600個工地地盤獲得「4S」標誌，當中包括全港有約7成公私營新建工程工地。