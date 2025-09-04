無業男認藏依托咪酯　稱母患病求索社服令報告　官拒絕即囚5月

無業男涉在長沙灣一工廈單位將依托咪酯（太空油）加工成煙彈，早前承認2項管有第I部毒藥罪，今（4日）於西九龍裁判法院判刑。辯方求情指，被告的母親的患乳癌標靶藥費每月高達8萬元，被告以為可以藉此賺取醫療費才犯案，希望能索取社服令報告。署理主任裁判官鄭念慈卻稱，從官以來未見過涉毒品案會建議判社會服務，又指涉案份量多，認為被告非自用，這與販賣毒品無異，判監5個月。



被告鄧嘉熙，（20歲，無業）承認兩項管有第I部毒藥罪。控罪指，他於2024年10月31日，在九龍長沙灣瓊林街109號聯興工廠大廈4樓某單位外及另一單位內，並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥，即依托咪酯及尼古丁。

辯方望索取社服令報告

法庭早前為被告索取感化報告，辯方指報告不太正面，被告害怕母親知道他涉案會受刺激而不合作，強調被告有悔意，望索取社會服務令報告。署理主任裁判官鄭念慈指，他為官以來未見過有感化官建議涉毒案的被告接受社服令，因為會考慮到被告會否影響其他接受社服令的人。

母患病每月需藥費8萬元

辯方進而求情指，被告的母親近年罹患乳癌，藥費每月高達8萬元，對家庭造成沉重負擔，被告因貪念誤信朋友犯案。在鄭官詢問下，辯方稱被告以為可以賺取5萬元生活費，望法庭輕判，讓被告早日照顧病母。

官認為非自用與販毒無異

鄭官質疑涉案太空油份量不少，相信被告不是自用，雖然案發時太空油未被歸類為法律上的毒品，但被告實質上與販毒無異。鄭官以8個月起刑，被告管有毒藥案情嚴重，更明顯有分發的風險，遂加刑1個月，因他年輕及初犯，扣除認罪折扣後最終判囚5個月，罰款1000元。

案件編號：WKCC4855/2024