熱氣球嘉年華｜政府拒發牌載客升空　開幕日顧客：期望過高感失望

全港首個熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest）今（4日）起一連四日，於中環海濱活動空間舉行，展出來自多個國家的熱氣球，並設音樂表演等活動。購票人士入場後可以580元加購「熱氣球繫留定點飛體驗」，升空欣賞中環及維港景色，但主辦單位今日下午宣布，繫留活動暫未能接載一般市民。



有市民表示，入場參與國際熱氣球節的主因便是參與繫留活動，對熱氣球不載客感到失望，「因為之前嘅期待係太高」，又認為門票的價格偏貴。



中環海濱熱氣球節今（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行，大會下午宣布不獲政府批准接載乘客。（梁鵬威攝）

政府僅批准中環海濱熱氣球節的持執照專業飛行技術人員乘坐熱氣球。（梁鵬威攝）

中環海濱熱氣球節今（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行，大會下午宣布不獲政府批准接載乘客。

余先生表示，入場參與國際熱氣球節的主因便是參與繫留活動。（董素琛攝）

市民余先生表示，入場參與國際熱氣球節的主因是參與繫留活動。余太對熱氣球未能接載客人表示失望，「因為之前嘅期待係太高…… 之前同小朋友講嘅嘢，依家又好似符合唔到咁」；余小朋友則說「有少少唔開心」。

余太又認為門票的價格偏貴，雖知道繫留活動的門票要另外付費加購，但仍感到「唔抵」。

中環海濱熱氣球節今（4日）僅可作升空展示，不能接載公眾。（梁鵬威攝）

中環海濱熱氣球節今（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行，大會下午宣布不獲政府批准接載乘客。

蘇先生一家為看熱氣球，今天帶同兒子到場。打算乘坐熱氣球的蘇太指，門票的價格「好貴」，對熱氣球未能接載一般市民表示失望，認為主辦單位應主動以電話短訊方式，通知相關事宜。她又指活動的入口標示不清晰，「我哋行咗一大段路，好唔方便。」

身旁的蘇先生則對熱氣球不載客感到「無所謂」，但認為活動應包括更多能讓小朋友參與的攤位活動，「因為入嚟淨係睇熱氣球，同埋得個concert（演唱會）…… 就小朋友冇嘢玩囉。」

官方網頁早前顯示，熱氣球節早上時段的入場門票為成人200元、長者及學生120元；下午時段則分別為880元及440元。熱氣球飛行體驗則需現場額外購票，票價580元。