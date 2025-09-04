熱氣球嘉年華｜籌備8年今開鑼始知禁載客　主辦方：仍與政府磋商

中環海濱熱氣球節今（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行，大會下午宣佈政府只准持牌專業人員乘坐熱氣球，不能接載一般市民體驗飛行，需停售相關門票。



負責籌備的盛事亞洲有限公司營運總監陳佩君表示，活動籌備8年，形容過去不斷與政府磋商，「係努力去跨越政府每一個對我哋嘅要求」。不過到今日下午政府發放活動所需的牌照時，大會始知道公眾無法登上熱氣球。陳佩君說仍努力與政府磋商，希望在展期期間成功爭取讓公眾登上熱氣球。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走，不過不得載客，只許工作人員升空。（梁鵬威攝）

熱氣球飛行體驗原限現場購票580元

熱氣球節早上時段的入場門票為成人200元、長者及學生120元；下午時段則分別為880元及440元。盛事亞洲有限公司營運總監陳佩君表示，是次共展出18個細熱氣球，每個約10至11米高，會分時段在場內展出。22米高的大熱氣球則有6個，來自不同國家，其中的兩個可以作繫留展示。陳佩君早前曾指活動籌備8年，耗資3千萬元，銳意成為香港的恒常活動。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走。（梁鵬威攝）

盛事亞洲有限公司營運總監陳佩君說今日下午正式簽牌照的時候，才知未可讓公眾參與繫留體驗。（梁鵬威攝）

籌備8年今始知禁載公眾 大會：努力與政府磋商

根據大會網站，公眾可於現場購票，體驗熱氣球「繫留定點飛體驗」，每人票價580元。乘客可以登上熱氣球籃筐，由纜繩把把熱氣球綑在地面，緩慢升至10米至20米的高度，乘客可欣賞中環及維港的景色。熱氣球將由一名專業熱氣球飛行員控制，可承載2至4名乘客。

不過，大會下午宣佈停售飛行體驗門票。陳佩君說今年年初正式向政府作臨時公眾娛樂牌照的申請，但至今日下午獲正式簽發牌照的時候，才知未可讓公眾參與繫留體驗。現時政府批出的活動牌照上，僅批准有牌照的國際熱氣球飛機師作展示，暫未能得到政府允許讓公眾人士參與。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，近距離觀賞約20個來自不同國家及地區的特色熱氣球，與維港標誌性的天際線融合。（梁鵬威攝）

大會：仍努力與政府進行磋商

她表示，仍努力與政府磋商，希望在國際熱氣球節展期期間爭取讓公眾登上熱氣球。

我哋相信第一次喺香港做一個從來未試過嘅活動呢，係有無數嘅挑戰嘅…… 其實我哋八年裏面不斷同政府去做一個磋商，亦都係努力去跨越政府每一個對我哋嘅要求。 盛事亞洲有限公司營運總監陳佩君