熱氣球嘉年華｜政府不批載客　何敬康：絕對支持　中環海濱不適合

熱氣球節今（4日）起一連四日在中環海濱舉行，但主辦單位下午突然宣布，熱氣球繫留活動暫未能接載一般市民，稱下午正式獲簽牌照的時候，才知未可讓公眾參與繫留體驗。



新民黨立法會議員何敬康認為，中環海濱並非適合放熱氣球的地方，認為若政府評估過所有安全風險、天氣、操作等後決定不批出載人牌照，「係無理由（批）㗎喎我覺得」，稱絕對支持政府的決定。他又認為，今次事件並不代表日後本港都不可舉辦熱氣球活動，期望主辦方汲取今次教訓，在選址、安全上再做「百二分工夫」。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走。（梁鵬威攝）

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走。（梁鵬威攝）

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走。（梁鵬威攝）

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走，不過不得載客，只許工作人員升空。（梁鵬威攝）

何敬康表示，自己早前已有留意到活動，亦質疑中環海濱一帶多高樓大廈、面積太小，又要顧及天氣，「海濱嗰度，無人機都有起唔到機嘅風險啦，何況整個咁嘅熱氣球，重要載人，嗰個安全系數好難評估㗎喎」，「土耳其我都未敢坐啦，更何況係香港。」

他認為此盛事首次在港舉辦當然是好事，但係「命仔嚟㗎喎，命仔緊要啊」，又強調世界各地都經常發生熱氣球意外，若政府評估過所有安全風險、天氣、操作等後，決定不批出載人牌照，他絕對支持，「係無理由(批)㗎喎我覺得。」

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，不過未能乘坐升空。（梁鵬威攝）

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，近距離觀賞約20個來自不同國家及地區的特色熱氣球，與維港標誌性的天際線融合。（梁鵬威攝）

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，不過未能乘坐升空。（梁鵬威攝）

立法會議員何敬康。（資料圖片／王海圖攝）

（熱氣球節）當然係評估角度上唔妥當啦，若然全部嘢都妥當，政府無理由唔批㗎，當你安全唔係百分之一百，只係百分之九十九，唔批都正常啦。 新民黨立法會議員何敬康

何敬康：期望主辦方安全上做「百二分工夫」

何敬康又指，今次事件並不代表日後本港都不可舉辦熱氣球活動，期望主辦方汲取今次教訓，在選址、安全上再做「百二分功夫」。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。熱氣溫不得載客，盛事(亞洲)有限公司營運總監陳佩君說：「我們亦是遵循政府給我們的每一個建議，一步一步按其要求規則做，直至今天遺憾，他們無批出。」（梁鵬威攝）