熱氣球節｜主辦方盛事亞洲董事涉美斯缺陣風波　遭滙豐追討152萬

香港國際熱氣球節周四（4日）起於中環海濱活動空間舉行，但熱氣球活動一直未獲政府批出可接載公眾的牌照，引起已購票的市民不滿。活動主辦單位盛事（亞洲）在港以「Grand Events Asia Limited」名義註冊，但除熱氣球節以外，過去無舉辦過活動的紀錄。見記者的營運總監陳佩君是公司的秘書兼備任董事，另董事兼股東郭元瀚是熱氣球節技術總監，二人去年遭滙豐銀行入稟追討152萬元。郭元瀚曾任Tatler Asia活動總監，任職期間發生美斯缺陣風波。

熱氣球節官方網站列出兩間「航空安全系統合作夥伴」公司，其中Aerosim主力研發人工飛行訓練器，其創辦人兼執行總監無回應查詢，只着記者聯絡大會公關。



7月7日，熱氣球節主辦機構盛事（亞洲）有限公司營運總監陳佩君、技術總監郭元瀚見記者。郭元瀚是盛事亞洲董事兼股東，陳佩君是備任董事。（廖雁雄攝）

股東兼董事曾任Tatler Asia活動總監 美斯風波同期

熱氣球節的主辦單位對外自稱是「盛事（亞洲）有限公司」，公司在香港以「Grand Events Asia Limited」名義註冊，並無中文名，2017年成立。公司的董事兼股東是郭元瀚（Kwok Yuen Hann），為熱氣球節的技術總監。周四在熱氣球節現場見傳媒的營運總監陳佩君，是公司的秘書兼備任董事。

郭元瀚曾於2023年7月至2024年4月任職Tatler Asia做活動總監（event director）。（郭元瀚 Hann Kwok linkedin）

根據郭元瀚linkedin介紹，他曾於2023年7月至2024年4月任職Tatler Asia做活動總監（event director）。

Talter Asia去年2月主辦國際邁亞密對香港明星隊足球賽，但球星美斯訪港卻無上場，亦無與李家超握手合照，令球迷和官員不滿。最後Tatler Asia解釋美斯因傷無法作賽，撤回政府1600萬元贊助。

對比時間線，郭元瀚短暫任職Tatler Asia期間，正是美斯風波發生之時。

2024年2月4日，美斯訪港，坐足全程。(資料圖片 / 袁志浩攝)

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。熱氣溫不得載客，盛事（亞洲）有限公司營運總監陳佩君說：「我們亦是遵循政府給我們的每一個建議，一步一步按其要求規則做，直至今天遺憾，他們無批出。」（梁鵬威攝）

盛事亞洲無過往活動紀錄

盛事（亞洲）並無官方網頁，除了此次熱氣球節，公開資料顯示，該公司無舉辦過任何活動紀錄。記者翻查近年的新聞稿，亦無該公司的紀錄。

2024年5月，郭元瀚及陳佩君曾被香港滙豐銀行入稟，追討逾152萬元。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走，不過不得載客，只許工作人員升空。（梁鵬威攝）

翻查熱氣球節的官方網站，活動的「官方航空安全系統合作夥伴」為Aerosim及Axiom。Aerosim為2017年成立的本地初創公司，為香港科技園公司夥伴企業，主力研發人工飛行訓練器及提供相關服務，曾與多個政府部門及中學合作。

Aerosim創辦人兼執行總監曾浩銘無回應記者問題，着記者向熱氣球節的公關查詢。

熱氣球節的「官方航空安全系統合作夥伴」為Aerosim及Axiom。Aerosim創辦人兼執行總監曾浩銘無回應記者問題，着記者向熱氣球節的公關查詢。（曾浩銘linkedin）

另一間航空安全系統合作夥伴Axiom，亦是位於科學園的公司，據其網頁介紹，公司是IT服務提供商，可以提供電子商務解決方案、線上預訂系統、數位行銷等服務。該公司的電話無人接聽。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，不過未能乘坐升空。（梁鵬威攝）

熱氣球節周四（4日）起於中環海濱活動空間舉行，但主辦單位到開幕日下午才突然宣布，熱氣球活動未獲政府批出可接載公眾的牌照，只准持牌專業人員乘坐，升空作展示，引起已購票的市民不滿。盛事（亞洲）營運總監陳佩君稱，當日下午獲正式簽發臨時公眾娛樂牌照時，才獲告知公眾不能參與繫留體驗，仍努力與政府磋商。

消費者委員會周五指，截至中午12時，共接獲9宗有關香港國際熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共16,933元，當中涉及最高金額的個案為4,956元。海關則表示已接獲相關舉報，現正作出跟進。