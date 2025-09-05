熱氣球節｜消委會至中午收9宗投訴涉款約$1.7萬 已與主辦方聯絡
撰文：吳美松
「香港國際熱氣球節」周四（4日）首日開幕即「撻Q」，主辦下午突然宣布未獲政府批出牌照，因此未能讓客人乘坐熱氣球原地升空，引起大批購票入場的苦主不滿。消費者委員會今日（5日）回覆查詢指，截至今日中午12時，共接獲9宗有關香港國際熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共16,933元，當中涉及最高金額的個案為4,956元。海關則表示已接獲相關舉報，現正作出跟進。
消委會非常關注事件 單一最高個案涉款$4,956
消委會表示，至今日中午12時，共接獲9宗有關香港國際熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共16,933元，而當中涉及最高金額的個案為4,956元。
消委會又指非常關注事件，明白部份入場人士因未能參與「熱氣球繫留定點飛體驗」而感到失望；已與主辦單位取得聯絡，並會積極跟進事件。
海關接獲相關舉報正跟進
海關則說，已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現有違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。
