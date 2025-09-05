衞生署打擊深水埗非持牌藥店　檢125款受管制藥物　男女被捕

衞生署周三（3日）與警方在深水埗展開聯合行動，打擊非持牌藥店違法售賣或管有受管制藥物，於兩間位於白田的店舖採取執法行動。行動中，當局在處所內發現125款受管制藥物，現場一名39歲女子及一名36歲男子被捕，分別涉及非法售賣第2部毒藥及非法管有第1部毒藥、抗生素等罪名。



圖為2025年9月3日，衞生署與警方在深水埗區展開聯合行動，打擊非持牌藥店違法售賣受管制藥物，檢獲一批受管制藥物，兩人被捕。（政府新聞處圖片）

部份產品包裝只附日文及英文標籤

初步調查顯示，行動中檢獲的受管制藥物中，有屬《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥、第2部毒藥和《抗生素條例》（第137章）下的抗生素物質。部份產品包裝上並沒有依照香港法例附印香港藥劑製品註冊編號，只附有外語（包括日文及英文）的標籤。衞生署會繼續跟進和調查事件。

衞生署強烈呼籲市民，切勿購買或使用未經註冊藥劑製品，因其安全、效能及品質均未獲保證。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。市民不應在沒有醫護人員的指引下自行用藥，如有懷疑或服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。