工程師指有法例規管熱氣球繫留升空　中環屬管制空域　民航處審批

「香港熱氣球節」昨日（4日）起一連四日在中環海濱舉行，原定有「熱氣球繫留定點飛體驗」，市民可承坐熱氣球原地升空，不過主辦單位下午突然宣布，未獲政府批准載客。香港工程師協會航空分部副主席詹永年今早（5日）在電台節目中表示，活動所在的中環屬管制空域，民航處有責任查詢，而且本港有法例規管繫留氣球，處方會考慮氣球操作時間與其他空域使用者之間的安全性，才會批出許可。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走。（梁鵬威攝）

詹永年在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，所有涉及民航的活動「都要講安全」，而且香港有法例規管繫留氣球，即熱氣球，會考慮氣球操作時間與其他空域使用者之間的安全性，亦有訂明基本安全規範。

民航處審視升空高度、附近60米是否有車船等

他又指，熱氣球節在中環舉行，該位置屬受管制空域，因此民航處有責任審查。任何飛行物在受管制空域放飛，民航處都會審視其升空高度會否超60米，附近60米內是否有車、船或建築物；申請人亦需提供文件及熱氣球的基本資料，才有機會獲得到書面批准。但如涉及載人取酬，便會有更多考慮。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年。（受訪者提供）

他又指，營運方要申請許可，需提交氣球型號證書、飛行手冊，應變手冊、操作手冊及飛行員執照等；熱氣球主要由氣囊、加熱系統及吊纜三部分組成，至於是哪部分未能通過政府測試，就要審視所有文件後才知道。