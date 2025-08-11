崇正中學借殼｜揭背後牽線公司為紫荊書院關聯股東　有同款授權書

崇正中學涉違規「借殼」予內地補習社「摘星」開辦中學文憑（DSE）課程，遭教育局下令停運。《香港01》發現，香港公司「禮路教育」亦稱有份牽線，促成崇正和「摘星」合作，並獲崇正授權招生。該公司為私立國際學校「紫荊書院」同名公司的股東。紫荊書院無正面回應與「禮路」的關係，僅表示與崇正中學、摘星DSE課程無關。

記者在「禮路」的辦公室發現，有崇正中學的招生授權書，文件格式、簽名，與「摘星」展示的一樣，禮路職員以電話回應指，不會回答記者的問題。



「香港禮路教育」辦公室展示崇正中學的招生授權書。（廖雁雄攝）

本港公司「港禮路教育」向內地家長招攬生意

《香港01》收到消息，指有自稱是「香港禮路教育」負責人的「鄺璐」向內地家長聲稱，有與崇正中學合作，獲授權招生，並展示一張於辦公室拍攝、禮路教育獲崇正中學授權招生的文件，又稱「引入了摘星來賦能咱們新港娃」。

對於崇正中學被爆違規「借殼」辦學，該人士向家長稱，「不想崇正中學正常解決中四中五學生的最大對立方是機構」。

禮路教育的辦公室位於九龍灣一幢商廈。（廖雁雄攝）

禮路教育辦公室近大門處擺放了一張崇正中學「授權香港禮路教育進行2025-2028年度招生工作」的授權書。（廖雁雄攝）

辦公室展示崇正「授權書」

記者到禮路教育位於九龍灣一幢商廈的辦公室了解，辦公室的接待處沒有人，但近大門處擺放了一張崇正中學「授權香港禮路教育進行2025-2028年度招生工作」的授權書。

授權書是於2025年7月16日簽署，文件上有禮路教育及崇正中學的印章，以及雙方負責人的簽名。接待處與記者收到、展示授權書的照片相同。

對比內地補習社「摘星」上周五（8日）在直播中展示的崇正中學招生授權書，禮路教育的授權書格式一樣，文件上代表崇正中學簽名的式樣亦一樣，而禮路教育簽署授權書的日期，更較內地「摘星」早兩日。

《香港01》收到消息，有自稱是「香港禮路教育」的負責人向家長展示一張於辦公室拍攝、禮路教育獲崇正中學授權招生的文件。

現場職員：租場開班

後來一名自稱是教師的女子從房內走出，稱自己不是禮路的職員，只是租用場地開班授課，不清來禮路和崇正的關係，自己亦「冇乜見過」禮路的職員。

記者離開後，自稱是禮路職員、操普通話的譚小姐致電《香港01》，表示不會回答記者問題。

「禮路教育投資管理（香港）有限公司」唯一董事兼股東為鄺努英（左二），辦公室開幕時，香港明禮德學院亦希送贈花籃。（讀者提供）

「禮路」為「香港紫荊書院」股東

「香港禮路教育」在香港註冊為「禮路教育投資管理（香港）有限公司」（LILU Education Investment Hong Kong Limited），唯一董事兼股東為鄺努英（KUANG Nuying）。有家長對比相片後，確認「鄺璐」及鄺努英為同一人。

翻查資料，「禮路教育投資管理（香港）有限公司」為「香港紫荊書院有限公司」（Bluebell English (HK) College Limited）的股東之一，「香港紫荊書院有限公司」其他股東的包括紫荊書院校董劉博微、「香港明禮德學院有限公司」，紫荊書院校監張紫伶亦是公司董事，她亦曾任崇正中學的國際課程總監。

據知，「鄺璐」曾向家長稱，「香港崇正中學的AL（A-Level）牌照是我們禮路持股的紫荊書院在用」。

翻查資料，崇正中學獲教育局批准開辦Cambridge Advanced Level Year 12 及 Year 13課程；紫荊書院獲批開設Year 12 及Year 13課程，學校官網指提供國際高級程度會考課程（IAL）。

香港紫荊書院的關連公司，其中一名股東為禮路教育，圖為紫荊書院九龍灣校舍。（廖雁雄攝）

紫荊書院無回應禮路教育招生手法

紫荊書院回覆時無正面回應和禮路教育的關係，以及「鄺璐」的說法，重申書院已於8月6日在各公眾平台發表「嚴正聲明」。紫荊書院指絕不容忍任何違法行為，如有任何相關資訊，歡迎與學校聯絡，又指「本校定必追究到底」。

內地補習社疑借崇正中學辦學的事件被揭的前一日（8月6日），紫荊書院於微信公眾號發「嚴正聲明」，指與崇正中學無任何關聯，與摘星及崇正中學合作的DSE課程亦不具有任何合作關係。「借殼辦學」事件爆發後，香港紫荊書院官網介紹張紫伶的頁面，添加了她於崇正中學出任國際課程總監的任期至2023年6月。