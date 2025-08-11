崇正中學停辦背後兩派奪權互告　涉$5億酒店物業利益　法官斥濫權

崇正中學涉「借殼」內地補習社「摘星」辦學的風波，意外揭露辦學團體崇正總會已失去學校控制權。教育局周五（8日）指，不滿意該校校董行為，暫停崇正營辦。

事件中多方說法不一，原來背後牽涉會務糾紛，當中更牽涉約值5億元的灣仔摩理臣山道帆船酒店酒店地皮及物業利益。有人爭奪總會、物業和學校的控制權，多次興訟；總會理事會鬧雙胞，互相控告、罷免、開除會籍。有法庭文件顯示，法官認為總會嚴重管理不善，有理事會成員濫用權力，亦涉違反章程，向理事會成員批出巨額款項。



崇正總會陷會務糾紛，位於灣仔的會址門外貼出多份法庭文件及聲明。（梁鵬威攝）

教育局回覆指，崇正總會（總會）一直都是崇正中學的辦學團體，但崇正總會主席兼崇正中學校監黃華安卻稱，總會早年已失去學校控制權，亦有人稱總會與學校無關係。

「摘星」直播稱，獲學校「營運方」授權招生；校長董福回應《香港01》指，學校現時無收生，但「不等於不運作」，稱自己「只是註冊校長」，其他事不會過問，拒絕回應學校營運的問題。

多方說法不一，原來背後牽涉一場會務糾紛，有不同的人爭奪總會和學校的控制權。

私立的崇正中學校舍位於長沙灣廣利道。（黃寶瑩攝）

2017年總會換屆 揭奪權序幕

根據一份總會會務訴訟的判決書，法官指爭議始於2017年，黃華安及其支持者不滿第36屆常務理監事會的工作，並成功在同年9月及2018年5月的選舉中，當選為新一屆，即第37屆理事會主席，但舊的理事會拒絕承認選舉結果。

翻查資料，2018年1月，黃華安曾入稟高等法院控告崇正總會。同年6月，第36屆理事會的副理事長張靖，聯同劉智鵬、黃鍾芬等三人，入稟高院控告黃華安及總會。黃華安在2018年11月，再就入稟控告總會及九名人士拒絕承認特別大會的選舉結果，法官判黃華安勝訴，判決書指出，黃華安及新的理事會在2020年，接管總會管理權。

私立的崇正中學校舍位於長沙灣廣利道，校內和校外都佈滿枯枝。（黃寶瑩攝）

2021年總會被禁入校舍 法庭禁學校管理公司干預總會

2021年，總會及管理崇正中學的公司、校董，就學校的管理問題興訟，黃華安及崇正總會入稟控告管理學校的「香港崇正中學有限公司」（管理公司），及校董黎國威、張育良。

根據法庭文件，黃華安及總會曾在未事先通知的情況下，兩次前往長沙灣校舍，但被校董及職員阻止，於是2021年入稟，並獲法庭頒臨時禁制令，阻止被告干預總會在指定的時間內進入校舍、禁止管理公司及兩名校董處理學校資產等。

私立的崇正中學校舍位於長沙灣廣利道，記者數日到場，均發現大閘有不同信件和通知單。（黃寶瑩攝）

學校批出管理合約予另一公司營運代收學費

判決書指明，管理公司自1993年起營運學校，負責日常管理。文件透露，公司曾與一間名為Starlight 88的公司簽署為期6年的管理合約，改善學校營運。合約列明，所有學費會由Starlight 88代收，需按學生人數比例向管理公司付款、投入2000萬元翻新校舍等。學校的校董會由五人組成，管理公司同意Starlight 88可以委任兩名校董。

崇正「借殼辦學」事件爆發後，香港紫荊書院官網介紹張紫伶的頁面，添加了她於崇正中學出任國際課程總監的任期至2023年6月。（香港紫荊書院官網截圖）

判決書指出，管理公司和Starlight 88合辦國際課程後，令收生人數由2017年的5人，增至2021年的148人，大學入學率達100％，亦提供到清晰的財務報告。不過，黃華安及總會質疑管理公司與Starlight 88私下簽約的合法性，以及是否存在挪用資金的行為。

不過，法官指黃華安及總會過往到訪學校的行為具專橫特質（bear traits of highhandedness），或會對學校造成干擾，故在管理公司和校董承諾不處理學校資產、賬簿和戶口下，撤銷禁制令。

8月6日，香港紫荊書院於微信公眾號發「嚴正聲明」，指與崇正中學及其與摘星合作的DSE課程無任何關聯。（紫荊書院微信公眾號截圖）

營運及代收學費公司董事 為紫荊書院校監

翻查資料，Starlight 88全名為星光88有限公司 （Star Light 88 Limited），公司其中一名董事兼股東為崇正中學前國際課程總監、香港紫荊書院校監張紫伶。

紫荊書院在祟正中學涉「借殼」內地補習社辦學事件爆出前一日，於微信公眾號發「嚴正聲明」稱與崇正中學及其DSE課程無關；事件爆發後，學校官網介紹張紫伶的頁面，添加了她於崇正中學出任國際課程總監的任期至2023年6月，與崇正劃清界線。

總會早年成立有限公司予學校獨立運作

有了解崇正總會的人士透露，總會多年前成立香港崇正中學有限公司管理學校後，學校一直是獨立運作。總會作為慈善贊助人，會派理事出任崇正中學校監，但無參與校務，故不少會員不清楚學校運作詳情。

學校另一個出入口，有大量樹枝、雜草，似多時無人打理。（周智堅攝）

總會再借款予另一學校管理公司

知情人士指，黃華安出任總會主席後，向會員稱崇正中學被人控制，總會要奪回學校的控制權，於是成立了「崇正中學（管理）有限公司」，黃又稱要為學校裝修，向總會一共借了600萬元。

崇正總會2023年度的財務報告顯示，曾向「崇正中學（管理）有限公司」借出600萬元，該律貸款為無抵押、免息、無固定還款期貸款。「崇正中學（管理）有限公司」2024年度的財務報表顯示，該筆600萬元貸款仍未償還，但稱公司有借款500萬元予崇正總會。

灣仔摩理臣山道已結業的帆船精品酒店（前稱祟正大廈）（圖中），是崇正總會名下物業。（梁鵬威攝）

千萬款項不清鬧上法庭

2021年至2025年，再有三宗訴訟牽涉總會的會務爭議。

2022年，兩名被開除的崇正總會會員入稟控告崇正總會、黃華安及三名理事會成員，指控黃華安及其派系的理事有多項不當行為，包括不當開除和招募會員、批出多項不當開支等，對會員造成不公。

帆船酒店內有一名女子，據稱是由崇正總會由黃華安領導的理事會所聘的保安。（梁鵬威攝）

涉案的款項超過1300萬元，當中理事會曾向一間會計師樓支付500萬元，被法官認定是為履行一份非法的「包攬訴訟協議」付費。

理事會又批准黃華安報銷2018年一宗涉換屆訴訟的法律費用，並加上50％的巨額利息，共涉300萬元。法官裁定，該決議涉明顯的利益衝突，亦違反公司章程。

法官：總會嚴重管理不善、濫用權力

法官在判決中，認定法官總會嚴重管理不善、濫用權力，命令必須按章設立合法且公正的委員會，重新審視所有被開除會員的個案。法官在判決中指明，黃華安及另外五名委員違反職責，應避免執行委員的權力（refrain from exercising their powers as members of the EC/ESC）。黃華安等人曾上訴但被駁回。

不過，總會的鬥爭並未因此落幕。據知，法庭於2024年作出判決後，有會員於同年底召開特別會員大會，稱已通過罷免及開除黃華安及另外四人的會籍，並選出第38屆理事會。黃華安一方不承認該會議的決議及「新理事會」，並對有關人士興訟。

崇正總會名下物業，包括了灣仔摩理臣山道已結業的帆船精品酒店（前稱祟正大廈）正門貼上多張以崇正總會名義發出的通告，稱已通過罷免及開除黃華安及另外四人的會籍。（梁鵬威攝）

總會物業灣仔帆船酒店丟空 貼有要求收回資產通告

崇正總會名下物業，包括了灣仔摩理臣山道已結業的帆船精品酒店（前稱祟正大廈）。物業現時已丟空，正門除貼上告示警告他人不要擅闖外，亦貼上了以崇正總會名義發出，開除及黃華安等人的通告，要求有關人士交回和總會相關的資產。

通告稱見證人包括了聲稱是新任理事長鐘華錦，又附上聲稱是出席特別大會的會員名單，稱劉智鵬亦有授權代表出席。

採訪期間，一名中年女子在大廈外用手機拍攝記者。女子無回應是否崇正總會職員，只匆忙截停一輛小巴，登車離開。（梁鵬威攝）

地皮3800呎 可建3.5萬呎住宅連地舖

涉事的帆船酒店2011年開業，2022年結業，樓高12層，提供98個房間。酒店物業雖然已丟空及較舊，但估計約值5億元。該地皮面積約3,800平方呎，可建逾3.5萬方呎住宅連地舖或申重建現有規模酒店，中高層可享馬場景觀。

大廈正門亦貼出一張總會在2024年11月入稟控告鐘華錦等五人的文件，大廈內一名女子用手機反拍記者，據了解是黃華安的執委會聘請的保安。

採訪期間，一名中年女子在大廈外用手機拍攝記者，記者上前問她是否崇正總會職員，該女子無回應，只匆忙截停一輛小巴，登車離開，有指該人士是總會前職員。

崇正總會灣仔的會址門外，有多張聲明及改圖，指控有人弄虛作假，未待法庭判決就先行選出「新理事會」。（梁鵬威攝）

和帆船精品酒店相隔200米，崇正總會在經信商業大廈又有另一用作會址的物業，門外亦貼出多份總會控告「新理事會」成員的文件，指在法庭有最終判決前，無人可確定總會的話事人，及確定會員資格，指新理事會換屆選舉無效，又警告參與的人士亦可能涉藐視法庭或其他法律責任，指控有人未審自判、凌駕法官、法律，又在旁邊配圖指有人弄虛作假。

總會門外亦有告示，稱理事在2024年底的會議，通過開除「新理事會」理事長鍾華錦及另一名委員的會籍，又列明常務理事會會議只准已獲確認的理事、保安員、職員等人進入會所，其他人不得旁聽，否則會報警處理。

會址內有自稱是保安員的人隔住大門稱職員已放工，無法回應查詢。（梁鵬威攝）

校監黃華安指仍由

記者曾按會址門鐘，表示希望查詢，會址內有自稱是保安員的人隔住大門稱職員已放工。

黃華安透過WhatsApp回覆稱，現屆仍是由他領導的第37屆理事會運作，「日常會務冇變ok」，又表示以後不作回應。

崇正中學借殼予深圳補習社摘星，被教育局停辦，崇正中學校監黃華安表示，九年前已失學校控制權。（有線新聞畫面）

據崇正總會2023年度的周年申報表，公司由黃華安、「新理事長」鍾華錦等，共24人出任董事，2024年6月至8月有10名董事辭職。該公司之後向公司註冊處提交的多份文件，更改公司秘書或董事，以及2024年的周年申報表、財務報告都未供查閱，未知最終的人事變動。

摘星周五（8日）在微信公眾號直播「澄清」，稱只是代理祟正招生。（直播截圖）