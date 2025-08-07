嶺大研蚊患預報系統　預測未來3日蚊患趨勢　房協港島3屋邨先應用

由蚊傳播的基孔肯雅熱疫情正在廣東地區擴散，嶺南大學科研團隊研發全港首個結合地理資訊系統與人工智能的「GeoAI蚊患預報系統」，該系統可根據政府的開放數據等資訊，辨識及分類各類由滅蚊燈捕捉的蚊種、預測未來三日蚊患趨勢、提供蚊患風險指數及生成「蚊患風險地圖」。



團隊指，系統已應用於房協轄下的港島屋邨堅尼地城觀龍樓，並計劃擴至北角健康村及大坑勵德邨，合共八個「滅蚊監測點」，希望有助預防基孔肯雅熱等蚊媒傳染病在社區蔓延。



嶺大「GeoAI蚊患預報系統」已應用於香港房屋協會轄下的港島屋邨堅尼地城觀龍樓。（嶺大提供）

該系統主要由兩項人工智能物聯網裝置構成，包括智能滅蚊燈及氣象站。（嶺大提供）

設蚊患風險指數及蚊患風險地圖 主要由智能滅蚊燈及氣象站構成

「GeoAI蚊患預報系統」由嶺大跨學科團隊開發，透過地理空間人工智能技術，結合人工智能物聯網及地理資訊系統，以及政府的開放數據等實用資訊，生成「蚊患風險指數」及「蚊患風險地圖」。

團隊指，該系統主要由智能滅蚊燈及氣象站構成。智能滅蚊燈專責滅蚊並記錄滅蚊數量、蚊種等資訊，在全港18區有超過50台；氣象站則採集氣溫、相對濕度、降雨量等實時天氣數據，幫助物管人員按優先次序進行針對性蚊患防治。

王沛欣指，嶺大於7月起與房協合作在屋邨安裝「智能滅蚊燈」，並計劃將系統擴展至另外兩條屋邨。（嶺大提供）

將擴至房協北角健康村及大坑勵德邨

領導「GeoAI蚊患預警平台」研發項目的嶺大科學教研組主任及副教授王沛欣指，嶺大7月起與房協合作在堅尼地城觀龍樓安裝「智能滅蚊燈」，並計劃擴至北角健康村及大坑勵德邨，大學將提供技術支援與數據分析，包括辨識及分類各類由滅蚊燈捕捉的蚊種、預測未來三日蚊患趨勢、提供蚊患風險指數，參與屋邨的物業管理團隊更可以根據風險熱點地圖制訂更精準的防蚊部署，以及作出持續監測。