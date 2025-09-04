房協舉報濫用公屋獎首4月接16宗舉報 至今一宗舉報人獲批發獎金
房協今年4月1日推出「舉報濫用公屋獎」，鼓勵市民以實名提供出租屋邨（俗稱「房協公屋」）被濫用資料。房協今日（4日）指，至7月底接獲16宗參與「舉報濫用公屋獎」個案中有9宗涉及丟空單位或虛報入息及資產，房協正作進一步跟進及調查。
房協指，推出「舉報濫用公屋獎」，是希望鼓勵市民以實名提供被濫用公屋的個案資料，以提升公眾認知及協助個案調查工作。
16宗舉報主涉丟空單位或虛報入息資產
房協又指，由今年4月至7月底，共接獲16宗參與「舉報濫用公屋獎」的個案，佔同期舉報總數約一成。該16宗個案中，有9宗涉及丟空單位或虛報入息及資產，房協正根據舉報人提供的資料進一步跟進及調查。
根據房協的「舉報濫用公屋獎」計劃，實名舉報並成功令房協發出「遷出通知書」的舉報者，可獲感謝狀及最高3,000元獎金。房協指截至9月3日，有一宗關於長期丟空單位的舉報個案已經獲批頒發獎金及感謝狀，稍後會通知相關舉報人領取獎金及感謝狀的安排。
房屋局局長何永賢早前指，現屆政府加強打擊濫用公屋，3年來已收回9,000單位。而房委會自一月設立「舉報濫用公屋獎」以來，已接獲3,500宗申請，當中700宗所提供資料足夠當局跟進。當局上月已發放首批3宗舉報的獎金；首批獲發獎金的舉報中，有單位改裝成猶如美甲店，設有櫃位供顧客選擇美甲款式。
