父親涉殺害一對子女　被控雙重謀殺　報告指被告有自殺傾向押後訊

一名爸爸早前涉在油麻地金華大廈單位內，先後殺死其8歲的兒子及2歲的女兒，其後再企圖𠝹頸自殺，父留醫後獲救，兩名孩子卻不治。該名父親昨被控2項謀殺罪，案件今（5日）於九龍城裁判法院提堂，被告身穿病人服上庭應訊，頸上有傷。暫委裁判官莊保兒應控方申請，將案件押後至11月28日再訊，以待警方進一步調查。被告沒有保釋申請，還押候訊。



被告陳國成（40歲，售貨員）被控2項謀殺罪，指他於2025年8月27日，在香港九龍油麻地廣東道831號金華大廈B座12樓B4室謀殺男童陳伽諾及女童陳詩晴。

被告陳國威涉在油麻地金華大廈謀殺8歲兒子及2歲女兒。（梁偉權攝）

大批警員接報後到金華大廈調查。（梁偉權攝）

報告指被告有自殺傾向及抑鬱症狀

被告今身穿醫院病人服及戴口罩出庭應訊，頸上有白色紗布覆蓋傷口。控方引述伊利沙白醫院精神科醫生報告指，被告的狀況適合出庭應訊，惟他有自殺傾向及抑鬱症狀。

案件編號：KCCC2363/2025