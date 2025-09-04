油麻地倫常命案｜40歲男涉殺8歲及2歲子女　暫控兩謀殺罪周五提堂

油麻地上周三（8月27日）發生倫常命案，一名姓陳（40歲）男子疑因欠債，在金華大廈單位內殺害兩名分別年僅8歲兒子和2歲女兒，其後𠝹頸企圖自殺獲救，一度命危。警方表示，昨日（9月3日）在油麻地拘捕該名男子，他涉嫌「謀殺」，今日（9月4日）暫控他兩項謀殺罪，案件將於明日（5日）上午在九龍城裁判法院提堂。



案發後，警方趕抵金華大廈調查。（梁偉權攝）

事發上周三（27日）下午3時15分，一名女子報案指收到補習中心電話，稱其8歲兒子缺席，擔心其丈夫及兒女安危。救援人員趕至金華大廈的涉事單位，消防破門入內，發現姓陳（40歲）男子受傷浴血，8歲兒子和2歲女兒則昏迷在寓所內，兩名小童送往廣華醫院搶救後，均告不治；陳男由救護車送往伊利沙伯醫院，一度情況危殆。

案件列作謀殺及企圖自殺跟進。油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁表示，涉案40歲男子報稱銷售員，他近期疑因投資失利欠債200多萬元，受很大精神困擾，警方懷疑他殺害8歲兒子和2歲女兒後，用刀𠝹頸企圖自殺。男疑犯右頸有一處15厘米刀傷，兩名死者則無明顯傷勢，但面及額上遺有血斑，或因窒息所致，詳細死因有待驗屍後確定。

程知仁指，案發兩房單位面積約400多呎，疑犯與兩名子女反鎖在單位睡房內，人員到場破門，發現3人平排躺臥在睡床上。單位內檢獲一把約24厘米長的生果刀及兩把𠝹刀，均染有血跡；屋內並未發現明顯打鬥或搜掠痕跡，亦未發現任何特別的藥物或遺書。初步調查顯示，涉事家庭沒有暴力紀錄，疑犯亦無精神病紀錄。疑犯與家人關係良好，直至最近受債務問題所困，其犯案動機仍在調查當中。

案發後，警方於金華大廈案發單位內調查。（梁偉權攝）

據悉，報案女子當日下午約1時半與其中一名死者最後聯絡，及至下午3時15分人員破門入內，警方相信兇案於該段時間發生。程知仁表示，該案屬悲劇，呼籲市民無論遇到任何問題，都不應傷害無辜的孩子。遇到困難時，應向親友傾訴，或尋求社工、醫護人員等專業人士的協助。

據了解，疑犯與妻子育有兩名分別13歲和8歲的兒子，及一名2歲女兒，一家五口與家傭居於案發單位。較早前，妻子收到教育中心職員通知，指8歲次子缺課，她見狀聯絡丈夫無果，擔心丈夫因欠債而不開心，立刻趕回家，但發現門被鎖上，所以報案。

社會福利署早前表示，十分關注事件並深感難過，該署社工已聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。據了解，涉案家庭並非社署跟進個案。

社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己或家人的行為。市民如在生活上遇到困難，可向當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署熱線2343 2255尋求協助。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288