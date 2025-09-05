流感｜17歲男生確診甲流併發休克情況嚴重　5同學現輕微流感病徵

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的17歲男童，他自周三（3日）起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水，昨日（4日）到屯門醫院求診，被安排留醫兒童深切治療部。其鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前情況嚴重。中心呼籲市民時刻保持良好個人和環境衞生，以預防感染流感或其他呼吸道疾病。



衞生防護中心今日（5日）公布一名17歲健康良好男童的鼻咽拭子樣本，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前情況嚴重。。（資料圖片）

衞生防護中心表示，個案涉及一名過往健康良好的17歲男童，他自周三（3日）開始出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水，昨日（4日）到屯門醫院急症室求診，其後被安排到該院兒童深切治療部留醫。他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前仍然留醫，情況嚴重。

中心調查發現，男童沒有接種流感疫苗，潛伏期內沒有外遊；他的家居接觸者暫時沒有病徵。不過，他就讀的班別近日有另外5名學生在周二（2日）至周三（3日）期間出現輕微流感病徵，他們已求醫，全部毋須入院。其他班別暫時未有出現爆發情況。

涉事男童目前在屯門醫院兒童深切治療部留醫。（資料圖片）

中心已派員在該校視察，並向校方建議需實施的感染控制措施，包括建議該班別學生在校內佩戴口罩、適當開啓窗戶以改善個別活動室及班房的通風情況、徹底清潔消毒校園，及停止進行跨班別和跨級別活動。中心亦建議師生每天返校前檢查體溫，如出現病徵或發燒，不應上學。中心會繼續對該校進行醫學監察。

中心最新監測數據顯示，本地流感活躍程度在上周進一步上升，並輕微超越基線水平。衞生防護中心會審慎監察流感在短期內的趨勢，以判斷本地是否進入夏季流感季節。

中心指，接種流感疫苗是預防流感的第一道防線，可降低感染後出現嚴重併發症和死亡的機會。中心建議家長在新學年安排子女參與季節性流感疫苗學校外展活動或到家庭醫生接種流感疫苗，以加強個人保護。

為保障自己和家人健康，市民應繼續保持良好個人和環境衞生，並應採取以下措施，以預防感染季節性流感或其他呼吸道疾病：

出現病徵（即使症狀輕微）的人士應佩戴外科口罩，以預防傳播呼吸道病毒，而高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；



避免觸摸眼睛、口和鼻；



常保持雙手清潔，雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；



當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；



打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；



保持室內空氣流通；



避免與他人共用個人物品；



當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，考慮避免上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早向醫生求診；及



保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

