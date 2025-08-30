港產Make Meanings再有兩款雪糕含菌　最高超標3.2倍　中心令停售

食物安全中心今日（30日）公布，Make Meanings的兩款預先包裝雪糕的含菌量超標，最高每克21萬個，即超出3.2倍，涉事的雪糕口味為雲呢拿及芝麻，標榜香港品牌及香港製造。中心已指示生廠商及商戶，立即停止使用或出售受影響批次的雪糕，而涉事雪糕廠已暫停營運，徹底清潔和消毒，並要展開回收。



翻查資料，中心本月12日曾公布，Make Meanings另一款椰子味雪糕含菌量超標，超出法例上限40%，達到每克140個。



Make Meanings雲呢拿雪糕。（Make Meanings FB圖片）

產品名稱︰雲呢拿雪糕

品牌︰Make Meanings

此日期前最佳︰2026年4月21日

產地︰香港

淨容量︰70毫升

生產商︰比亞比雪糕國際有限公司



Make Meanings芝麻雪糕。（Make Meanings FB圖片）

產品名稱︰芝麻雪糕

品牌︰Make Meanings

此日期前最佳︰2026年7月3日

產地︰香港

淨容量︰70毫升

生產商︰比亞比雪糕國際有限公司



食物安全中心到九龍城和深水埗兩個零售點檢測，發現Make Meanings兩款雪糕含菌超標。（Make Meanings FB圖片）

總含菌量最高每克21萬個 超標3.2倍

食物安全中心分別從九龍城和深水埗兩個零售點，抽取上述雪糕檢測。結果顯示，兩款樣本的總含菌量分別為每克21萬個和每克5.5萬個，超出法例上限。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於5萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款1萬元及監禁3個月。總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，不表示會引起食物中毒。

Make Meanings強調香港品牌及香港製造，提供多款口味。（Make Meanings FB圖片）

涉事雪糕廠已暫停營運 受影響批次即時停售及下架

中心已通知有關生產商及商戶，並指令即時停售和下架受影響批次的的雪糕產品，又派員到涉事冰凍甜點製造廠跟進調查，並抽取樣本作化驗，向涉事雪糕廠負責人和員工提供食物安全和衞生教育。

涉事雪糕廠已暫停營運，徹底清潔和消毒，中心要求採取改善措施，如有足夠證據，中心會提出檢控。生產商將展開回收。市民可在辦公時間致電熱線（5548 9226），查詢有關產品的回收事宜，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。