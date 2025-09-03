法國Gillot迷你金文畢生牛奶芝士受產志賀毒素大腸桿菌污染禁售

食物安全中心今日（3日）公布，源自法國的Gillot「迷你金文畢生牛奶芝士」（Mini Camembert Raw Milk Cheese）可能受到產志賀毒素大腸桿菌污染，受影響批次產品曾進口本港。中心已聯絡本地進口商，指示停售及下架受影響批次產品，並展開回收；同時市民應停止食用受影響產品，若食用後感到不適，應盡快求醫。



食安中心呼籲市民不要食用一款可能受產志賀毒素大腸桿菌污染的Gillot迷你金文畢生牛奶芝士。（city'super網頁圖片）

食安中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指一款源自法國的芝士可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，正進行回收。

中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現進口商曾進口受影響批次產品。該進口商已按中心指示將受影響批次產品停售和下架，並展開回收。

產品名稱：迷你金文畢生牛奶芝士

品牌：Gillot

來源地：法國

包裝：150克

此日期或之前食用：2025年9月4日

批次編號：183511

進口商：City Super Limited



中心發言人指，產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體。飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。

中心已就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。