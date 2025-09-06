CHIIKAWA DAYS餘波未了　粉絲排隊逾1小時領紀念品逼爆K11 MUSEA

【CHIIKAWA／K11 MUSEA／吉伊卡哇】日本人氣動漫CHIIKAWA最近掀起的熱潮持續風靡全港，其大型展覽「CHIIKAWA DAYS」已在上月底結束，不過，由於部份紀念品在展覽期間或數量有限，粉絲只能即場預購，其中兩款紀念品安排在今明兩日（6日及7日）領取，卻令一眾粉絲感到一肚氣。



有已預購紀念品的粉絲向《香港01》表示，今午5時到現場已有多人大排長龍，估計需等待逾1小時，認為主辦方的取貨安排混亂。更有粉絲在主辦方的社交媒體留言︰「大熱天時三十幾度戶外排一個鐘拎貨，點解你哋賺錢要賺到咁？」《香港01》正向主辦方查詢。



CHIIKAWA大型特展主辦方安排入場觀眾9月6日到尖東K11 MUSEA領取紀念品，下午時份排隊人龍一度由室內延伸至7樓中庭，估計約有過百人等待。（香港01讀者提供圖片）

CHIIKAWA大型特展主辦方安排入場觀眾9月6日到尖東K11 MUSEA領取紀念品，下午時份估計約有過百人等待。（香港01讀者提供圖片）

尖東K11 MUSEA舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展，已在8月31日閉幕。惟展覽舉行期間，部份紀念品或數量有限，入場粉絲只能即場預購，其中飲茶吊飾公仔及CHIIKAWA DAYS原木雕塑，獲主辦方安排在今明兩日（6日及7日）領取，地點為K11 MUSEA的7樓704店，開放時間為早上10時半至晚上9時半。

粉絲花$4000預訂紀念品 傍晚花45分鐘領取

有粉絲向《香港01》透露，當時在會場花費近4,000元，預訂兔兔燒賣吊飾公仔等紀念品，但沒想到主辦方的取貨安排混亂，今午5時抵達現場後已大排長龍，估計需等待逾1小時，因此她果斷放棄排隊，改在傍晚6時半再次到達，結果仍花了45分鐘才能領取紀念品。

CHIIKAWA大型特展主辦方安排入場觀眾9月6日到尖東K11 MUSEA領取紀念品，下午時份估計約有過百人等待。（香港01讀者提供圖片）

CHIIKAWA大型特展主辦方安排入場觀眾9月6日到尖東K11 MUSEA領取紀念品，下午時份排隊人龍一度由室內延伸至7樓中庭，估計約有過百人等待。（香港01讀者提供圖片）

各紀念品分開不同日子領取 粉絲不滿︰我要過嚟兩次

該名粉絲又指，不解為何需要分批領取紀念品，例如她另外預訂的紀念品，獲安排等待至11月才可領取，即未來仍要再次到尖東K11 MUSEA排隊，她對此感到非常不滿。「想退都退唔到，我自己要過嚟兩次，真係幾誇張。」

購買飲茶吊飾公仔及CHIIKAWA DAYS原木雕塑的粉絲，獲主辦方安排在9月6日及7日領取。（主辦方FB圖片）

粉絲如錯過取貨安排，則統一在11月上旬到指定提貨點取貨。（主辦方FB圖片）

粉絲網上留言批評︰大熱天時三十幾度戶外排一個鐘拎貨？

根據該粉絲提供的圖片顯示，排隊人龍由室內延伸至7樓中庭，估計有約過百人等待，部份人面無表情玩手機消磨時間。而主辦方的社交媒體也有大批人士留言指責︰

今日三十幾度，聽日又打風，你哋賣咗唔知幾多千／萬張單，個個集中晒呢兩日拎貨，都預咗會有幾多人呀嘛？大熱天時三十幾度戶外排一個鐘拎貨，點解你哋賺錢要賺到咁折墮？ CHIIKAWA粉絲

「CHIIKAWA DAYS」特展8月1日正式在K11 MUSEA開幕。在商場外的一段星光大道有「大型討伐！名場面造型集合」展區，展出3個9米高的巨型充氣雕塑。（資料圖片／梁鵬威攝）

尖東K11 MUSEA舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展，已在8月31日閉幕。（資料圖片／梁鵬威攝）