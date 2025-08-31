CHIIKAWA DAYS特展今閉幕 逾10萬人入場 K11 MUSEA人流年升2成
撰文：林遠航
出版：更新：
本月在尖沙咀K11 MUSEA舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展今日（31日）閉幕。主辦單位表示，預售的門票極速售出超過10萬張，首2次預售時購票網站流量共突破100萬人次，反應熱烈。活動在全港都有帶動人流，K11 MUSEA人流按年同期升近2成；4個位於港九新界的點心造型角色打卡點，吸引逾20萬人流到訪。
旅客佔參觀者30% 來自內地、日本及東南亞等
以人氣動漫Chiikawa為主題的「CHIIKAWA DAYS」大型特展，原定本月24日結束，其後加開，延至今日完結。主辦單位AllRightsReserved（ARR）指今次特展反應熱烈，入場門票極速售出超過10萬張，首2次預售時，購票網站流量共突破100萬人次。入場人士中，本地市民佔約七成，其餘為旅客，來自內地、日本及東南亞等。
今次活動的多個合作項目同樣受惠。ARR指，特展首席贊助宏利的社交平台互動量提升三倍，創下歷來最高自然流量記錄；麥當勞推出的聯乘產品系列銷量創下新高，餐廳人流明顯增長；港鐵周末行走的「CHIIKAWA DAYS主題輕鐵」，為輕鐵旅遊證套裝銷量帶來以倍數計的增長。
展覽所在的K11 MUSEA，8月至今的人流較去年同期上升近2成。位於中環碼頭、啟德體育園、西貢海濱長廊和北角東岸板道的4個點心造型角色打卡點，吸引逾20萬人流到訪。
