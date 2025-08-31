CHIIKAWA DAYS特展今閉幕　逾10萬人入場　K11 MUSEA人流年升2成

本月在尖沙咀K11 MUSEA舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展今日（31日）閉幕。主辦單位表示，預售的門票極速售出超過10萬張，首2次預售時購票網站流量共突破100萬人次，反應熱烈。活動在全港都有帶動人流，K11 MUSEA人流按年同期升近2成；4個位於港九新界的點心造型角色打卡點，吸引逾20萬人流到訪。



日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAYS」8月1日正式在K11 MUSEA開幕。（資料圖片／梁鵬威攝）

「CHIIKAWA DAYS」特展8月1日正式在K11 MUSEA開幕。在商場外的一段星光大道有「大型討伐！名場面造型集合」展區，展出3個9米高的巨型充氣雕塑。（資料圖片／梁鵬威攝）

旅客佔參觀者30% 來自內地、日本及東南亞等

以人氣動漫Chiikawa為主題的「CHIIKAWA DAYS」大型特展，原定本月24日結束，其後加開，延至今日完結。主辦單位AllRightsReserved（ARR）指今次特展反應熱烈，入場門票極速售出超過10萬張，首2次預售時，購票網站流量共突破100萬人次。入場人士中，本地市民佔約七成，其餘為旅客，來自內地、日本及東南亞等。

「CHIIKAWA DAYS」特展8月1日正式在K11 MUSEA開幕。位於商場六樓的「超巨大食物之森空中樂園」戶外展區，展示了動畫初期主角們遇到三款巨大化食物的充氣雕塑，包括蛋包飯、布甸等。（資料圖片／梁鵬威攝）

日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAY」8月1日正式在K11 MUSEA開幕，特製麻雀料將極搶手。（梁鵬威攝）

日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAY」8月1日正式在K11 MUSEA開幕，可看到不少罕見的設計。（梁鵬威攝）

在「食」的區域設有多個主角們與食物有關的佈景及雕塑。（梁鵬威攝）

「吉伊卡哇的可愛全日常」室內展廳呈現多個經典場景，包括網吧。（梁鵬威攝）

展覽特設香港限定「飲茶」空間，設置了霓虹燈裝置及「飲茶」系列CHIIKAWA角色。（梁鵬威攝）

今次活動的多個合作項目同樣受惠。ARR指，特展首席贊助宏利的社交平台互動量提升三倍，創下歷來最高自然流量記錄；麥當勞推出的聯乘產品系列銷量創下新高，餐廳人流明顯增長；港鐵周末行走的「CHIIKAWA DAYS主題輕鐵」，為輕鐵旅遊證套裝銷量帶來以倍數計的增長。

展覽所在的K11 MUSEA，8月至今的人流較去年同期上升近2成。位於中環碼頭、啟德體育園、西貢海濱長廊和北角東岸板道的4個點心造型角色打卡點，吸引逾20萬人流到訪。

CHIIKAWADAYS屯馬綫主題列車。（資料圖片／鄭子峰攝）