葉兆輝：學童輕生潛在風險高　75%個案沒先兆　遺書反映失去盼望

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝今日（7日）指，雖然近期學童輕生個案數字較去年略有下降，但潛在風險仍處於高水平。就政府推行的「三層應急機制」，他認為應考慮擴展至高年級小學生，並予以恆常化。



不過，有75%自殺個案前無徵兆，葉兆輝指從部分遺書可見自殺學童對未來失去盼望，其「無望感」很強，重申學校環境應該要令學生要覺得快樂、減少上學時的焦慮。



港大防止自殺研究中心總監葉兆輝。（資料圖片／林靄怡攝）

葉兆輝今日在無綫節目《講清講楚》表示，觀察到學童自殺問題有年輕化趨勢，甚至涉及小五、小六學生，情況極需關注。就有小學生吸食毒品「依托咪酯」，他表示有研究指出有濫藥習慣的青少年的自殺風險比朋輩高出兩至六倍。

現時政府透過教育局、醫務衞生局（醫衞局）及社會福利署（社署）的跨部門合作，由2023年12月開始在全港中學實施「三層應急機制」，鼓勵學校、家長和社會各持份者攜手合作，結合校內的跨專業團隊、校外支援網絡和醫療服務，及早識別和支援有較高自殺風險的學生。

有75%自殺個案前無徵兆，葉兆輝指從部分遺書可見自殺學童對未來失去盼望。（資料圖片）

葉兆輝表示，「三層應急機制」對受精神困擾的學生有一定幫助，惟由於75%自殺個案前無徵兆，故對防止學童自殺的成效有限。他分析，部分遺書中可見，自殺學童對未來失去盼望，其「無望感」很強，認為制度及家庭環境對學童對未來的盼望有影響。他重申學校應建造一個健康的環境，令學生要覺得學校的環境是快樂的、減少上學時的焦慮，亦呼籲家長多注意孩子情緒上的急劇轉變。