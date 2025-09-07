今日新聞8分鐘｜天降鋁窗直插車頂｜男高德打「霸王的」走數

塔巴風球最新｜天文台：9時20分改發8號風球 至少維持至明早11時

【塔巴／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】3號風球現正生效天文台今日（7日）下午5時45公布，會於今晚9時20分改發8號風球，並預告至少維持至明早11時，換言之幼稚園、小學及中學明日停課。

天文台表示過去兩三小時，塔巴穩定地向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸，預料塔巴會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。

車cam｜屯門公路泥頭車切線 跑車被撞至掉頭 網民：司機發雞盲

屯門公路有泥頭車切線時撞向跑車，網民直指司機「發雞盲」。網上流傳車cam影片可見，涉事泥頭車沿屯門公路往荃灣方向，駛至近新墟時，切向左線，疑司機沒留意到左線前方有一輛黑色Audi TT雙門跑車，直撞向其右車尾，跑車被撞至失控，彈向路邊石壆後「掉頭」。跑車被撞後擋風玻璃爆裂，安全氣袋彈出，車廂內冒出白煙。

青衣長發廣場兩男因捉棋爆血案 一人遭利刀插臂 施襲男逃去無蹤

青衣担杆山路6號長發廣場發生傷人案。今日（7日）下午約3時，據報一名男子在商場3樓對開平台內，被另一名男子持刀襲擊，驚動途人報警。警員接報趕抵時，施襲者已逃去無蹤；事主左臂浴血，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

據了解，涉案兩男事前因捉棋而爆發爭執，期間有人亮出生果刀，插向對方手臂，然後逃之夭夭。案發平台壆邊遺下血跡；警方現正調查血案原因。

旺角寶馬變毒品快餐車 警撞正交易檢依托咪酯和可卡因 2男被捕

旺角發現「毒品快餐車」。今日（7日）凌晨5時許，一輛寶馬駛至旺角道8號對開停在路邊，一名白衣男子走近寶馬，和黑衣男司機進行交收，西九龍總區衝鋒隊巡經上址，見到兩人形跡可疑，於是上前截查。

有片｜象鼻山路Tesla疑自炒撞壆 司機蹤杳 車內及草叢遺毒品

象鼻山路發生涉及懷疑毒品車的交通意外。今日（7日）上午10時13分，一輛Tesla沿象鼻山路往大圍方向行駛，期間懷疑失控自炒撞壆。警方及消防接報到場，發現司機不在現場，經搜查後發現車尾藏有可卡因毒品，附近草叢亦發現被棄置的毒品，緝毒犬到場進一步搜索。據了解，初步共檢獲4個透明可再封膠袋內有6.71克懷疑可卡因毒品。

有片｜男子高德打車疑搭「霸王的」一停車即開門走 司機嬲爆報警

有的士乘客透過應用程式「高德打車」召的士後，疑未有支付車資搭「霸王的」，司機嬲爆報警，更將該乘客走數的車cam影片放上網公審，並在帖文指：「安蔭山頂上車，嘉翠園跳車，幾條嘢都走數。報左警喇小朋友。」

影片可見，一名男乘客坐在的士左邊後座，當應用程式的AI提示功能響起「即將到達目的地」時，該男乘客即取起身旁的袋，並向司機示意可在此處下車。當的士停定後，男乘客立即打開車門，急步離去，更試圖關上車門。司機立即按掣打開車門，並向男乘客大喝道：「喂！喂！未畀錢喎！」但該男乘客頭也不回，只舉了一下手，揚長而去，此時AI提示功能提醒司機需「向乘客索繳車費」，並計算車資為38元。

尖沙咀天降鋁窗直插私家車車頂 車主：諗住入錶嘭一聲跌落嚟

今日（7日）上午11時03分，警方接報，尖沙咀加拿分道4B-6H號一輛私家車遭一個窗戶擊中，幸無釀傷亡。警方經調查後拘捕一名姓陳（54歲）男子，他涉嫌「容許物件從高處墮下」，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。

網上圖片可見，停泊在街錶位的私家車遭墮下的鋁窗直插車頂。發帖者呼籲：「打風期間，大家拍（泊）街錶嘅都要小心，尤其是七月」。

倫敦反對親巴勒斯坦人組織遭取締示威 超過425人被捕｜有片

英國媒體9月6日報道，數百人聚集在倫敦市中心的議會廣場，有人揮舞巴勒斯坦國旗，高喊「解放巴勒斯坦」，其他人則舉起標語牌，上面寫有：「我反對種族滅絕，我支持巴勒斯坦行動組織（Palestine Action）。」報道指，超過425人在抗議政府取締巴勒斯坦行動組織的示威活動中被捕。

NHK：日本首相石破茂已決定辭職

據日本放送協會（NHK）7日報道，為避免黨內分裂局面，日本首相石破茂已下定決心辭去首相職務。日本自民黨原定於8日決定是否舉行臨時總裁選舉。

漁護署去年接收近1500隻貓狗 唐狗因移民被遺棄 3年後終被領養

遺棄寵物的個案屢見不鮮，漁護署轄下動物管理中心去年接收近1,500隻貓狗。為了讓毛孩尋找新家，漁護署推行領養動物計劃，動物被送往管理中心後，由獸醫進行身體檢查及評估，若狀況良好便會轉交17間伙伴動物機構作領養安排。

其中7歲唐狗Abigail三年前因前主人移民被遺棄，直至去年被一對夫婦暫託，再轉為正式領養，領養人憶述Abigail為他們的家帶來改變，有時工作遇到不快，回家見到牠便覺得放鬆。領養人說，社會仍有佷多狗隻被遺棄，呼籲市民支持領養動物。